人口探底／2300萬人口數不變 卻老了9歲 人口結構難靠撒錢、移民平衡

台灣人口快速萎縮，政府持續加碼生育補助、擴充托育資源，卻難以扭轉少子化趨勢。台大退休教授薛承泰說，台灣最大的人口危機並非人口總數減少，而是人口結構「快速失衡」，政府錯失鼓勵生育的關鍵時機，如今還持續仰賴成效有限的金錢補貼。面對人口持續減少，社會討論是否應重新設定合理人口規模，但薛承泰認為，一個國家究竟需要多少人口，沒有人能給出標準答案。

台灣人口總數高峰曾來到2360多萬人，根據國發會推估，2028年台灣總人口將低於2300萬人，到了2045年，人口將跌破2000萬人。薛承泰說，台灣從1989年人口突破2000萬時，年齡中位數為27歲；2008年人口來到2300萬人時，年齡中位數是36.3歲，今年台灣人口約2321萬人，與2008年時相當，但年齡中位數已來到45.4歲。

薛承泰說，這18年間，人口總數沒有太大的變化，問題在於年齡增加了9歲，顯示人口總數雖相近，但社會所承受的壓力卻截然不同。若單純認為人口減少，能降低能源消耗、減輕環境負擔，就容易忽略高齡化對就業、經濟、教育及社會制度的衝擊，對於國家的發展一樣不能走向平衡，台灣要做的應該是要穩住人口結構，並非要維持一定的人口總數。

台灣少子化歷經兩波急墜 薛承泰：下降速度才是危機

薛承泰說，台灣生育率下降並非近年才發生，早在1950年代便已開始。從1950年代到20世紀末，台灣生育率持續下降，主要反映農業社會轉型為工業社會，以及現代化、都市化帶來的人口變遷。

他表示，這種生育率下降趨勢是全球共同現象，包括目前仍處於不同發展階段的非洲國家、印度等，也逐漸朝相同方向發展，只是各國開始下降的時間不同。薛承泰認為，單純討論為什麼生育率下降，並不足以解釋台灣目前面臨的嚴重危機，真正應該探討的是為什麼台灣的生育率下降速度比其他國家更快。

台灣在2000年以後，出現兩波值得警惕的生育率快速下降期，第一波是2000年至2010年，第二波則是2016年至今。這兩波下降之間，台灣曾出現短暫的相對穩定期。2011年至2016年間，無論從總生育率或出生人口觀察，都曾有微幅回升或相對持平的情況。在全球生育率普遍下降的背景下，這段時間相當難得。

然而，自2016年以來，台灣生育率再度快速下滑，形成第二波急遽下降趨勢。薛承泰認為，這兩個階段的下降速度，才是台灣人口問題最需要被正視的關鍵。

他說，目前許多學者及專家分析少子化，經常從高房價、低薪、育兒成本、女性就業及性別角色等因素切入，這些因素確實能解釋全球生育率下降的共同趨勢，卻未必能回答台灣為何下降得特別快。台灣必須進一步找出造成兩波生育率快速下降的特殊因素，才能真正提出具有針對性的政策，而不是不斷重複各國少子化的問題。

新住民生下逾50萬名台灣寶寶 開放移民能解人口危機？

針對政府是否應透過擴大移民政策，彌補少子化造成的人口缺口，薛承泰說，移民確實是各國人口政策的重要策略，台灣過去也曾受惠於跨國婚姻。自1998年前後跨國婚姻逐漸增加，至2005年間，新住民對台灣出生人口的貢獻尤其明顯，累計新住民人口至少62萬人，粗估為台灣帶來逾50萬名新生兒。不過，移民雖能補充人口，卻不能視為解決少子化的主要解方。

薛承泰說，當前移民政策著重引進外籍移工及高階專業人才，但存在兩大限制，一是移民流動難以預測，二是移民來源國也逐漸走向高齡化。各國競相爭取高階人才，但專業能力愈強，國際工作選擇愈多，台灣未必是首選。即使成功吸引外籍人才來台，也不代表對方會長期定居、結婚或生育，甚至可能與台灣人結婚後移居海外，反而造成國內人才流失。

薛承泰表示，移民政策不能只看引進多少人，更重要的是能否留住人才。台灣的薪資、工作環境、生活條件及家庭支持措施，能否與其他國家競爭，才是關鍵。即使台灣持續改善，只要其他國家提供更好的發展機會，人才仍可能選擇離開。

此外，台灣主要移工來源國集中於東南亞，但當地生育率近年同樣下降，高齡化進程約比台灣晚10至15年，未來也將面臨勞動力不足問題。薛承泰強調，移民能緩解部分人口壓力，卻不能一廂情願認為開放移民，就能持續補充勞動力、增加出生人口，仍須審慎評估長期效益。

催生不只有撒錢 領導人應重視婚姻家庭價值

除了住宅、托育及經濟支持政策，台大退休教授薛承泰認為，政府還忽略一項幾乎不需額外經費，卻可能影響社會觀念的措施，就是總統、行政院長等國家領導人，應公開倡議家庭及生育的正面價值。他說，過去10年，包括前總統蔡英文、現任總統賴清德及歷任行政院長，鮮少公開強調家庭重要性，即使政府投入大量預算推動少子化對策，政策宣傳仍多聚焦在補助，忽略價值觀的引導。

薛承泰說，當政府宣布18項少子化政策時，總統或行政院長可以同步說明家庭對個人及社會的價值，讓人口政策不再只有經濟誘因，也納入社會觀念的調整。這類倡議幾乎不需額外預算，也不會排擠既有政策資源。

薛承泰表示，改變社會價值觀遠比增加補貼困難，尤其台灣長期處於低生育率，年輕世代對婚姻、生育及家庭生活的想像已與過去不同。近年社會愈來愈重視單身生活、寵物陪伴等多元生活型態，相較之下，政府較少主動傳達家庭正面意義。

他強調，並非國家領導人公開呼籲，就能立即提高生育率，但少子化對策不能只靠金錢補助，更應重視社會觀念的長期影響。面對持續探底的生育率，政府若仍只依賴既有補貼措施，恐難扭轉人口萎縮趨勢。