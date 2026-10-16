細胞自行築起「防火牆」防大規模死亡 中研院新研究有助未來癌症治療

細胞死亡往往像火災一樣連鎖蔓延，但人體組織為何不會一路燒光？中研院分子生物研究所副研究員陳昇宏與團隊發現，細胞會透過自身排列方式，形成阻擋死亡擴散的天然「防火牆」；細胞排列的密度與方向，能決定死亡波的傳播路徑，未來若能進一步調控細胞死亡範圍、方向，將有助於癌症治療或減緩細胞死亡造成的老化疾病。

陳昇宏團隊於2024年曾發現，「鐵死亡」是一種由脂質氧化引發的細胞死亡，兩年前發表於「自然（Nature）」期刊的研究發現，「鐵死亡」可以形成類似波浪或骨牌效應的「觸發波」，由少數細胞持續向周圍傳播，造成大範圍細胞死亡。

本次研究成果發表在國際頂尖期刊「細胞（Cell）」，陳昇宏表示，細胞群體形成的排列與空間結構，就是決定死亡波傳播的重要因素。組織本身就能夠指引細胞死亡的路線，也能發揮「防火牆」作用，阻止死亡蔓延。

研究團隊觀察人類上皮細胞的鐵死亡反應，中研院分生所博士後研究學者許碧領指出，顯微鏡觀察發現，細胞分布混亂、密度低的區域，較易發生鐵死亡；細胞密度較高且排列整齊的區域，則具有較強的抵抗能力，甚至可阻擋死亡波前進。

研究也發現，細胞排列還會改變細胞內部的脂質分布，指引鐵死亡波方向。當細胞沿相同方向排列時，容易氧化的脂質會集中在細胞兩端，使鐵死亡波沿著細胞排列方向前進，而非平均向四周傳播。

中研院分生所博士後研究學者鄭人豪說明，這項觀察的重要性在於發現細胞可以透過自行排列與互動，主動決定自己的死亡路徑與範圍，不需要靠外來刺激。

臨床應用上，陳昇宏指出，此研究用於臨床仍有距離，但若能掌握細胞死亡路徑與機制，未來可以進一步調控細胞死亡，例如癌症治療時會希望造成大規模細胞死亡，以去除癌症細胞；中風、器官衰竭等與人類老化相關的疾病，也與大規模細胞死亡有關，若能調控將有助於減少細胞死亡。

鐵死亡（白）沿著細胞排列方向傳播，造成具有方向性的大規模細胞死亡。圖／中研院提供

中研院分生所博士後研究學者許碧領（左一）、鄭人豪（左二）、副研究員陳昇宏（左三），今天發布研究發表會，說明細胞排列如何影響大規模死亡，未來有望應用於癌症治療。

記者沈沛育／攝影