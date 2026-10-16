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秋老虎發威今起至少熱5天 薔琵颱風不排除侵襲台灣 氣象署曝重要關鍵

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
下周二以前高溫明顯偏高，各地高溫可以來到30至34度左右，尤其西半部內陸地區有機會來到34、35度高溫。聯合報系資料照
下周二以前高溫明顯偏高，各地高溫可以來到30至34度左右，尤其西半部內陸地區有機會來到34、35度高溫。聯合報系資料照

下周二以前晴朗穩定天氣為主，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，只有迎風面東半部、午後南部山區有零星降雨出現。下周三、下周四有一股東北季風增強，所以在北台灣天氣會轉為偏濕涼的天氣型態。之後的天氣要注意薔琵颱風發展狀況、距離台灣遠近程度而定，下周後期天氣有很大的不確定性，留意氣象署發布的最新天氣資訊。

關於颱風消息，葉致均表示，台灣東南東方3700公里海面上，是薔琵颱風所在位置。颱風路徑預報，未來5天短期之內以北方的太平洋高壓導引之下，穩定以偏西到西北西方向前進。未來一段期間因為大氣和海洋條件都算是相當不錯，所以颱風有穩定增強的狀況，預計周末到下周就有機會發展為中度颱風，甚至強烈颱風等級。

薔琵颱風未來路徑有很大的不確定性，他說，根據颱風系集預報，下周二、下周三以前，受到颱風北方的太平洋高壓導引之下，穩定朝西北西方向前進。但是到下周三、下周四，路徑不確定性有逐漸增大的趨勢。

葉致均表示，第一個原因是颱風移動速度快慢，另外就是下周後期北方高壓南下，所以太平洋高壓勢力有逐漸東退的趨勢，所以預計下周三、下周四之後，颱風有逐漸北轉的趨勢，但是北轉的角度和時間點，有很大的不確定性。

薔琵颱風是否有可能侵襲台灣？葉致均說，目前看起來，會比較偏向在琉球南方海面北上的機會偏高，不過，系集各個成員有稍微往東偏一點提早北轉是有的，另外不排除部分成員往台灣方向靠近，且也有接近台灣方向北上機會。所以下周三、下周四之後台灣天氣，有很大的不確定性，所以下周後期要注意颱風動態。

下周二以前偏東風環境為主，且水氣不多，今天到下周二都會以偏東風環境為主，各地天氣晴朗穩定。葉致均表示，下周二晚上開始，大陸北方高壓開始南下，所以下周三東北季風明顯增強，北台灣和東台灣地區天氣有轉變情形。薔琵颱風到時候有逐漸北轉趨勢，距離台灣遠近是下周後期天氣所要關注的重點。

降雨趨勢，他說，今天到明天清晨，以迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島，不定時有短暫降雨出現。今晚到明天清晨，東半邊水氣有稍微增多趨勢，宜蘭、花蓮晚上開始降雨情形變得比較明顯一些。南部山區以午後降雨為主。

葉致均表示，明天開始到下周二白天，整體水氣明顯偏少，各地以多雲到晴天氣為主，迎風面的東半部和午後的山區，有零星降雨出現。下周三之後，因為受到東北季風增強影響，桃園以北、東半部地區、恆春半島，降雨情形有稍微增加趨勢，午後降雨以南部山區為主。

溫度趨勢，葉致均說，下周二以前高溫明顯偏高，各地高溫可以來到30至34度左右，尤其西半部內陸地區有機會來到34、35度高溫。不過，夜晚清晨都是在24至26度左右，日夜溫差偏大。下周三之後，東北季風增強，北台灣地區高溫有明顯下降的狀況，落在26度上下，轉涼的感受相當明顯，其他地方沒有太大變化。

葉致均表示，薔琵颱風下周三、下周四之後路徑不確定性相當大，第一要看颱風移動的速度而定，有時候可能偏快或偏慢的狀況，可能會影響到颱風北上的時間點。北方太平洋高壓勢力東退的時間點，也是重要關鍵。加上持續進入秋天的情形，所以北方大陸冷高壓南下的時候，也會對颱風路徑造成影響。這是後期颱風路徑所要觀察的重點。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風系集預報。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風系集預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 秋老虎 颱風

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