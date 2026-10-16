新竹大遠百週年慶＋節能補助超有感！家電選購全攻略看這篇！

圖／遠百 提供

「週年慶買家電划算嗎？」「想添購家電，該從哪裡挑起？」如果你也正對著購物清單猶豫，先別急著比規格！想買得值得，不妨回想一下每天最讓你心累的，是濕冷天氣裡總覺得悶悶的房間、晚餐後堆滿水槽的碗盤，還是洗完卻遲遲晾不乾的衣服呢？找到真正需要的家電，不只幫你改善生活品質，再搭配新竹大遠百滿額回饋與符合資格的政府補助，週年慶就能成為讓預算發揮更多價值的選購時機啦！

秋冬家電怎麼挑？讓家裡好呼吸，也讓飯後多一點休息時間

新竹大遠百5F|恆隆行。 圖／遠百 提供

天氣一涼，門窗緊閉，灰塵與生活異味也容易累積，對灰塵敏感或家有毛孩的人，更要留意居家空氣品質，恆隆行 Honeywell X620航太級UVC殺菌空氣清淨機X3，結合五重過濾、True HEPA濾網與UVC紫外線殺菌燈，更以 HiSiv™專利濾網有效分解甲醛，剛裝修或添購家具也適合納入清單！適用16～32坪，搭配360度進氣與APP遠端操控，讓大坪數客廳也能享受清新空氣，除週年慶優惠外，此商品新竹大遠百獨家再加贈1,000元回饋，如果空氣清淨機本來就在你的購物清單裡，這個週年慶期間才有的超級優惠，可別錯過啦！

新竹大遠百5F|KE嘉儀企業。 圖／遠百 提供

洗碗機絕對是秋冬特別有感的升級！熱騰騰的晚餐吃完，把碗盤交給機器，就能回到沙發上繼續追劇，幸福感滿滿呀！嘉儀 Miele全嵌式洗碗機(G5364CSCVi)搭載 AutoOpen自動開門烘乾功能，洗程結束後自動開門，幫助濕氣散出，減少餐具水份殘留，連飯後擦碗的麻煩也一起省下。 全嵌式設計則能融入櫥櫃，讓廚房整齊俐落。而這款則享有新竹大遠百獨家加碼贈2,000元，再疊加上週年慶優惠，省得超有感！

家務跟上科技，智能家電一鍵搞定，輕鬆享受Me Time！

新竹大遠百5F 集雅社。 圖／遠百 提供

週年慶最值得投資的，絕對是每天能幫你省下麻煩的AI智能家電！從洗衣、烘衣的設定，這些看似瑣碎的小事，透過智能家電讓家務少幾個步驟，也讓自己多一點時間享受生活。集雅社 WHIRLPOOL第六感智能活氧洗衣塔(XWGD131001BG)，結合13公斤洗衣與10公斤熱泵乾衣容量，對衣物量較多、又不想看天氣洗衣的家庭來說，格外有吸引力，上下機的智能連動，烘衣機提前預熱，能讓洗衣與乾衣設定銜接得更順暢，減少重新選擇行程的麻煩。

新竹大遠百5F|Vitamix。 圖／遠百 提供

想把咖啡廳的綠拿鐵、餐廳裡的精力湯搬回自家餐桌？Vitamix X5高效智能調理機讓你不用研究設定，也能成為料理小天才！搭載10種預設調理行程，從果昔、濃湯到冰凍甜點，只需備好食材、選好品項，接下來交給它完成，一台就能為日常菜單變出更多花樣！更讓人心動的是，使用完畢還有自動清洗功能！加入清水噴兩下橘寶清潔液啟動清洗行程後再沖洗，超方便的智慧功能，替你省下清潔容杯的麻煩事，週年慶期間購買Vitamix X5高效智能調理機+隨行杯碗組，再加贈北鼎多功能粉漾壺(原價10600元)。

優惠補助1+1，換台省電家電，生活升級划算又有感！

新竹大遠百5F|Panasonic。 圖／遠百 提供

冰箱塞不下，老機又耗電？趁週年慶，把換機預算花得更值得！Panasonic無邊框霧面鋼板六門電冰箱(NR-F502YT)，以495L大容量收好一週食材，搭配AI ECONAVI智慧節能、－3℃ 微凍結與智慧保濕蔬果室，讓備餐更順手，廚房也跟著升級，相當有質感的霧面鋼板外型更能自然融入廚房風格裡。更有感的是，週年慶優惠之外，符合政府節能補助資格再享3,000元汰舊換新補助＋2,000元貨物稅退稅，最高省下5,000元！正好趁優惠把每天都必須用到的大型家電帶回家吧！

新竹大遠百5F|MITSUBISHI。 圖／遠百 提供

秋冬濕氣重常見的衣服難曬乾，就連房間、被窩都帶著潮悶不適感，那就趁週年慶把乾爽舒適帶回家！ 安心交給MITSUBISHI三菱電機18.2公升變頻除濕機(MJ-EV180JX-TW)處理就對了，結合每日18.2公升除濕能力與空氣清淨功能，改善居家濕度，讓雨天晾衣、房間潮悶少一點困擾；搭配1級除濕能效與變頻設計，長時間使用也更兼顧節能。入手時還能多省一筆！週年慶優惠之外，此款除濕機符合政府節能補助資格，可再申請1,200元貨物稅退稅！

新竹大遠百週年慶回饋統整！優惠資訊、品牌加碼、節能補助一次掌握

圖／遠百 提供

新竹大遠百週年慶集結商品特惠、滿額回饋與品牌獨家加碼，符合資格再享政府補助或退稅，多重優惠集結，一次讓你省得有感！

① 新竹大遠百家電優惠：滿額回饋＋銀行分期加碼

● 大家電：當日單筆滿10,000元送1,000元。

● 小家電：當日單筆滿10,000元加送200元。

● 百貨服飾類（含名品/小家電）：當日累計滿5,000元送500元。

● 10大指定銀行分期加碼：全館單筆分6期，滿6,000元送200元、滿10,000元送400元，數位3C與MUJI除外。

各項活動適用櫃位及優惠資格能否併用、累贈方式與贈券種類、使用範圍，依正式DM及專櫃公告為準。

② 品牌獨家加碼！再多一份入手理由

● 恆隆行｜Honeywell X620航太級UVC殺菌空氣清淨機X3：指定機型除週年慶優惠外，再加碼贈1,000元。

● 嘉儀｜Miele全嵌式洗碗機G5364CSCVi：指定機型除週年慶優惠外，再加碼贈2,000元。

以上品牌加碼的贈券種類、限量及使用條件，依正式DM及專櫃公告為準。

③ 政府補助與退稅，選購符合資格家電，換機還能再省一筆！

● Panasonic｜495L六門電冰箱NR-F502YT：可申請3,000元汰舊換新補助＋2,000元貨物稅退稅，合計最高5,000元。購買前先至住宅家電汰舊換新節能補助網站確認完整型號，完成新機安裝及舊冰箱回收，保留發票、保固文件與廢四機回收聯單第三聯等資料，再依規定申請；貨物稅退稅須另外辦理。

● MITSUBISHI｜18.2公升變頻除濕機MJ-EV180JX-TW：可申請1,200元貨物稅退稅。於發票或收據開立日期次日起6個月內，至財政部稅務入口網線上申請，或向國稅局提出紙本申請；除濕機不適用上述3,000元汰舊換新補助。

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