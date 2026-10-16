打瘦瘦針又吃減肥藥 百公斤男子低血鈉血糖飆送醫險送命

台中一名40多歲患有糖尿病男子，多年來在醫師的指示下靠打腸泌素、吃降血糖藥維持血糖，原本血糖控制得宜，日前自述頭昏暈眩，還伴隨著低血壓，身體無法再忍受到醫院就診，醫師檢查後發現，男子有低血鈉症狀，詢問後得知，對方因體重破百，為了讓體重下降，自行在住家附近診所拿減肥藥，導致身體出問題，血糖也失控，經過治療後才逐漸恢復正常。

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該男子身高180多公分，體重破百、身形壯碩，兩年前開始為對方治療。患者罹患糖尿病，平時無法嚴格控制飲食，治療前血糖常失控飆高，後來給予施打腸泌素、藥物控制，血糖逐漸恢復正常，後續抽血追蹤各項指標都正常。

張峻誠說，男子雖然控制住血糖，但自述為減肥，前一陣子到住家附近診所看診吃減肥藥，沒想到，藥物有利尿劑與甲狀腺素，讓身體過度排出水分還腹瀉，引發電解質失調，加速鈉離子流失，導致噁心、暈眩，到院檢查還有低血鈉，原本正常的血糖也飆高。

張峻誠表示，患者住院後給予靜脈注射矯正電解質，同時給予藥物治療，也教導正確的衛教知識，告知對方立刻停止服用減肥藥，出院後嚴格執行飲食控制，血糖才恢復正常，後續追蹤沒有出現低血鈉、低血壓等身體不適的症狀。

「打瘦瘦針又吃減肥藥，具有高度風險。」張峻誠強調，腸泌素原本治療糖尿病，本身會延緩胃排空並抑制食慾，如果再服用減肥藥，利尿又腹瀉，藥物還會引起甲狀腺亢進，恐怕就會心律不整、心衰竭，嚴重會突然猝死。

張峻誠提醒，患者想要減肥不要有「愈快效果愈好的觀念」，減重是有計畫性，不是單純靠著用藥，一定要搭配飲食與運動，才能達到最好的效果。也要誠實告知醫師，目前在服用什麼藥物，才不會引發藥物副作用，最後反而害了自己。