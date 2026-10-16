行憲紀念日連假離島機票下周一開搶 民航局釋出1,000架次

今年行憲紀念日將迎來3天連假，交通部民用航空局宣布，為因應離島旅運需求，澎湖、金門及馬祖3條管制航線將提供1,000架次、共7萬6,160個座位，並於10月19日上午9時起開放訂位。民航局也提醒，連假尖峰時段部分機票將加註使用限制，退票手續費最高達票面價3成，旅客訂票前應留意相關規定。

今年行憲紀念日連假為12月25日至27日，民航局將12月24日至28日規劃為期5天的航空疏運期，並以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依市場需求規劃航班。

在運能配置方面，澎湖航線規劃448架次、提供3萬364個座位；金門航線468架次、提供4萬6個座位；馬祖航線84架次、提供5,790個座位，合計1,000架次、7萬6,160個座位。民航局已要求航空公司持續掌握訂位情形，後續將視需求適時增班。

民航局指出，尖峰時段包括12月24日至26日台灣出發前往離島，以及12月26日至28日離島返回台灣的航班，機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，並實施退票費用分級制。

退票手續費將依航班起飛時間分為3個級距：起飛前7日以上退票，最高收取票面價10%；起飛前1日至6日退票，最高收取20%；起飛當日、航班起飛前退票，最高收取30%。民航局提醒，若因故無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定至原開票處辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班容易受到天候影響而異動，民航局呼籲旅客隨時留意氣象及航班資訊，提前訂妥機位，搭機當天提早抵達機場報到，並備妥身分證件，以利行程順利。