以為只是太累！30歲男「刷牙手沒力」竟是中風 醫示警3症狀：趕緊就醫

很多人以為腦中風是老人的專利，但年輕人其實也無法倖免。一位30歲上班族早上刷牙時，右手突然無力、掉落牙刷，想說話卻口齒不清，由於沒有胸痛或昏倒，當下直覺是自己太累了，卻險些錯過黃金救治期。醫師黃軒提醒，當身體出現三種警訊時，千萬別因「自己還年輕」而延誤就醫。

黃軒在臉書粉專分享案例，一名30歲的上班族早上刷牙時，牙刷突然掉進洗手台，他想彎腰撿起來，右手卻使不上力。當太太關心時，他原本想回答「沒事」，但開口說話卻含糊不清。由於他沒有胸痛、也沒有昏倒，因此第一個念頭就想，是自己昨晚睡太少，休息一下就好。黃軒直言，其實真正危險的，是症狀已經出現，患者卻用「我還年輕」說服自己再等等。

為什麼年紀輕輕，腦血管就出事？黃軒指出，很可能早就罹患高血壓、糖尿病(三高)，平時沒有不舒服，但年輕人照常上班、聚餐，默默破壞血管，抽菸與高血脂也會加速血管硬化，風險便逐漸累積。此外，心律不整等心臟問題產生的血塊，若隨血流跑到腦部，就可能堵住血管；儘管沒有三高，涉及頸部動脈剝離、凝血異常或自體免疫疾病，也是誘發的因素。

根據美國權威期刊《Neurology》的研究指出，1993到2020年間，當地20至54歲成人首次中風的發生率增加約83%，其中缺血性中風的發生率幾乎翻倍。不過這僅屬於美國特定區域的長期統計，不能直接代表台灣或全球的情況。

至於如何分辨是太累還是中風？黃軒表示，一般的疲勞多半是全身沒精神，但當你覺得疲累，又同時合併「突發單側無力、嘴歪眼斜口齒不清、視力模糊或劇烈頭痛」等症狀時，應立刻叫救護車，並記下發作時間，即使症狀緩解也必須就醫。黃軒呼籲平時養成量血壓、控血糖與戒菸的習慣，持續治療已知疾病，才能幫助降低風險。