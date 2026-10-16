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台南第14例登革熱境外移入病例 越南女子入境工作發病

中央社／ 台南16日電

台南市政府衛生局今天公布台南市第14例登革熱境外移入病例，個案是越南籍女子，首次入境台灣工作後發病確診。

衛生局今天指出，台南市第14例登革熱境外移入病例是永康區西橋里40多歲越南籍女子，10月6日首次入境台灣工作，13日陸續出現紅疹、頭痛及肌肉痛等症狀，前往永康奇美醫院就醫通報，實驗室檢驗結果PCR陽性。

台南市登革熱防治中心立刻對確診個案居住地等進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，規劃戶內外化學防治，以降低病媒蚊密度及社區傳播風險。

衛生福利部疾病管制署傳染病資料顯示，截至昨天，國內累計201例登革熱病例，分別是本土病例14例與境外移入187例，感染國家以越南最多，其次是印尼及菲律賓。

登革熱 境外移入 越南

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