台南第14例登革熱境外移入病例 越南女子入境工作發病

關島東南東方海面的薔琵颱風將快速增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來幾天太平洋高壓呈現增強西伸的趨勢，因此薔琵颱風以較快速度朝向西轉西北西方向移動，強度逐漸增強，範圍逐漸擴大。根據中央氣象署的預報資料，有機會在下周一至下周二左右增強為強烈颱風等級，暴風半徑也有可能擴大到280公里或以上。

2026-10-16 09:39