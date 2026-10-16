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光復節連假出遊注意 高公局預估國5首日南向最塞

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

光復節連續假期將於10月24日至26日登場，高速公路局預期，國道車流將以休閒旅遊為主，宜花地區也將吸引大量國旅人潮，國道5號南、北向尖峰時段恐出現長時間壅塞。其中，連假首日南向南港系統往木柵方向排隊長度預估超過10公里，收假日北向雪山隧道南口排隊則可能達6.5公里，壅塞情形甚至延續至深夜。

高公局參考近期中秋節、教師節及國慶日連假交通資料研判，本次假期國道車流以休閒旅遊旅次為主，且宜花地區屬國旅熱門區域，預估國道5號首日南向交通量恐達平日1.4倍、收假日北向交通量為平日1.2倍，研判將出現較長時段及路段壅塞現象。

國道5號南向尖峰將落在連假第1、2日，車流主要集中於上午5時至下午5時，連假前一日下班至深夜也可能出現大量提前出發車潮。北向尖峰則落在連假第2、3日，車潮自上午9時起逐漸湧現，收假日雪隧南口排隊長度預估達6.5公里。

為因應連假出遊車潮，高公局除將視交通狀況加強匝道儀控，也規劃於尖峰時段封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道，並針對國道3號往國道5號實施精進式匝道儀控，以及在蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制。其中，石碇南向入口封閉期間將改為大客車專用入口，以提升客運通行效率。

高公局建議，民眾可避開國5南向連假首、次日尖峰，以及北向第2、3日尖峰時段出發，或改行駛替代道路，也可多加利用大眾運輸。透過國5大客車專用道、開放路肩及免受匝道儀控等優先通行措施，例假日尖峰時段搭乘國道客運往返台北、宜蘭，較自行開車約可節省30分鐘；若遇連假最尖峰時段，首日南向或收假日北向，節省時間可達60分鐘以上。

高公局提醒，連假期間若仍需自行開車，出發前可透過高速公路1968 App查詢即時路況，預先規劃出發時間及行車路線，避開壅塞路段，以確保行車安全。

光復節 高公局 連假

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