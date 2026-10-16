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逾8成女性出現更年期症狀 最新治療指引曝停經10年內為黃金治療期

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
許多女性經歷更年期，出現熱潮紅、腰痠背痛等症狀，卻放任不管，未積極治療，台灣更年期醫學會近期發布最新治療建議，女性停經10年內、60歲前為更年期治療黃金時期。圖／AI生成
許多女性經歷更年期，出現熱潮紅、腰痠背痛等症狀，卻放任不管，未積極治療，台灣更年期醫學會近期發布最新治療建議，女性停經10年內、60歲前為更年期治療黃金時期。圖／AI生成

許多女性經歷更年期，出現熱潮紅、腰痠背痛等症狀，卻放任不管，未積極治療，台灣更年期醫學會近期發布最新治療建議，女性停經10年內、60歲前為更年期治療黃金時期，理事長賴宗炫提到，學會調查，逾8成女性會經歷更年期症狀，平均症狀持續約8年，除常見的熱潮紅、夜盜汗外，高達7成女性曾出現腰痠背痛，呼籲女性提早處理。

「更年期不要等停經才治療，愈早介入愈能保護骨質、維持心血管健康。」賴宗炫指出，女性經歷更年期時，多在人生最精彩階段，不少女性認為症狀不嚴重、忍一下就好，長期以往反而影響生活品質，卵巢功能衰退、雌激素下降，連帶影響骨骼肌肉代謝，軟骨及肌腱組織退化，臨床上常見肌肉關節痠痛、五十肩等症狀，也有病人反應提不起勁、容易疲憊。

擔任外商公司業務主管的52歲林小姐（化名），近一年出現腰痠背痛、肩頸不適等症狀，原先自認因工作久坐、太累或「年紀到了」，自行拿貼藥布敷在患部，也尋求推拿、按摩等處置，症狀卻沒有改善，且半夜還常被熱醒，甚至白天開會腦袋「當機」，脾氣也跟著變差，影響工作表現，直至月經也開始變得不規律，才發現上述症狀與更年期有關，緊急尋求醫師協助。

台灣更年期醫學會發布「台灣更年期婦女健康管理及藥物治療建議」，將停經10年內、60歲前列為更年期黃金治療期，賴宗炫說，停經時間不同、治療黃金期也需隨之調整，如55歲才停經的女性，治療時間不以60歲為上限，而是55至65歲停經10年內期間；治療選擇建議以荷爾蒙治療為首選，過去雖擔心荷爾蒙治療引發心血管、乳癌風險，仍建議民眾在醫師評估下使用，通常利大於弊。

賴宗炫提醒，女性如出現慢性疼痛，尤其是骨盆疼痛，首先要排除生殖器官病灶問題，像是子宮肌瘤、卵巢腫瘤、子宮內膜異位症等婦科疾病，若同時出現慢性疼痛、熱潮紅、心悸、陰道乾澀，或月經週期由規律逐漸縮短、拉長等變化，並已影響日常生活或睡眠品質，可能與更年期荷爾蒙變化有關，建議及早至婦產科門診諮詢與評估。

更年期 女性 症狀

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