夜色中堅守與汗水 無名工程英雄為古都台南縫合嶄新地景

台南鐵路地下化第一階段通車倒數，歷經無數個夜色中堅守與汗水，工程團隊克服高壓考驗，將圖紙化為現實，這群默默付出無名英雄，用雙手與信念為古都台南縫合出嶄新美好地景。

「心理壓力比生理還累」薛曉筑見證南鐵地下化從圖紙成真

交通部鐵道局南部工程分局正工程司薛曉筑曾參與高雄市區鐵路地下化工程，110年南工分局接手台南鐵路地下化工程時，她是第一批進駐的工程人員之一，當時工程面臨隧道結構、地質改良、管線遷移、交通維持、臨軌施工及進度等多重挑戰。

薛曉筑說，相較於工程本體，鐵路沿線施工所伴隨的安全壓力，更讓她時刻不敢鬆懈，「如果一個環節不小心，有可能就會影響到鐵路行車安全，這就得付出相當大的社會成本。」

令薛曉筑印象最深的一次，是111年6月的施工意外，當時工班準備吊裝鋼柱，調整覆工鈑及材料時，鋼柱意外傾倒，撞倒鐵路旁1.4公尺高圍籬，恰逢南下區間車接近施工區域，瞭望員及吊掛指揮手立即奔向列車揮旗示警，司機員緊急煞車，列車最終輕碰侵入軌道的施工圍籬，所幸無人傷亡。

她說，最怕假日或下班接到工地來電，那天人在雲林，看到Line群組及新聞後，立即驅車趕回台南處理後續。

除了突發事故，高難度工程施工也考驗團隊耐力。薛曉筑負責工程期間，因巨型管線無法遷移及地質不佳，歷經長時間地質補強，其中約200天須夜間施工。團隊待末班車駛離、封鎖斷電後進場，僅約4小時施工，凌晨4時30分前還須撤離人員、機具，待首班車安全通過後才能安心下班。她說：「心理的壓力比生理上的還要累。」

不過，看著一項項原本停留在紙上想法逐漸成形，也讓薛曉筑感受到成就感，她在今年9月10日台南車站揭牌典禮那一天，更代表第一線施工團隊，將連結新舊站信物─古蹟車站Tapestry復刻磁磚交給總統賴清德嵌入新站牆面，因典禮未開放民眾進場，她特別請媽媽帶著外甥及外甥女，到場外廣場大螢幕看實況轉播，「讓家人也感受到我工作的面貌跟成果。」

從幕僚走進工地 藍榮得見證南鐵地下車站成形

台南鐵路地下化第一階段將於17日通車，對交通部鐵道局南部工程分局機電第一工程隊幫工程司藍榮得而言，這半年多時間，就像親眼看著一座地下車站從「灰濛濛」逐漸長出完整模樣。

今年1月才調到南工分局、原本擔任幕僚工作的藍榮得，2、3月間走進台南鐵路地下化工地第一線，接手一般機電工程監督，從電力、照明、空調、消防，到自來水、污水、電信、CCTV及列車資訊顯示系統等，幾乎涵蓋車站運作所需的各項機電設備。

「剛到工地的時候，整個工區粉塵很重。」他回憶，當時現場燈光還是臨時設備，牆面、環境都在施工，風扇吹來的不是涼風，而是粉塵打在臉上的感覺；如今再走進車站，已是「燈火通明」，各項工程也已大致完工，前後反差讓他印象深刻。

但從當時到現在，並不是一路順遂，原訂年底通車的期程提前至10月中旬，藍榮得剛進場時，部分電盤甚至還沒完成定位，消防工程也正進行圖審、核定及消檢，為追趕進度，團隊不時配合夜間施工，也會視現場狀況假日出勤。

「那個時候會覺得，這根本是不可能的任務。」藍榮得說，但工程就是一點一滴把它拼起來，施工過程中，地下空間寸土寸金，線槽、電纜、空調、排煙風管都擠在天花板區域，一旦有設備新增需求，其線路及位置都需要調整，亦得與台鐵反覆確認，甚至改變工法。

曾在高雄市政府水利局服務5年的藍榮得，負責抽水站營運維管，工作同樣是透過工程解決市民生活上的問題，如今參與台南鐵路地下化，他期待的不只是車站啟用，更是未來平交道障礙消失、城市兩側重新連結的那一天。

「像抽到金馬獎」的高壓考驗 廖敏松解析工程難度

從成大畢業、在台南工作，甚至娶了台南妻子，來自高雄的台灣世曦工程顧問公司經理廖敏松對這座古都有著極深的感情。然而，當他於110年接下台南鐵路地下化工程監造計畫經理的重任時，等待他的是極高壓的考驗。

「像我們公司來講，來這個計畫（南鐵）的監造同仁，有時候還被部門其他同仁開玩笑說，像以前當兵抽到外島籤、金馬獎，壓力特別大。」廖敏松笑著說。緊鄰營運中的軌道進行明挖隧道施工，就像是「穿著西裝改西裝」，任何一點疏失都可能釀成重大運安事故。

每當半夜電話響起，廖敏松總會驚醒，深怕又傳來緊急狀況。最艱鉅的一戰，是中華陸橋南側「連續壁998單元」。因地下橫亙台電161KV特高壓電纜，因時程影響無法遷移，加上與連續壁斜交，施工期間又逢颱風造成4.4公尺無法閉合，若直接開挖恐有鄰軌路基坍塌風險。

團隊採地質改良、托軌及「逆築連續壁」等工法，一步一步降低風險，利用深夜斷電封鎖的3、4小時施工，光地質改良就花了8個月，整個998單元歷時約1年半才完成。廖敏松說：「一切還是以安全為考量，不能操之過急。」

除了克服地質與管線，身為古都的台南更在沿線挖出約20處文資遺構，這讓工程背景出身的廖敏松，學會放下單純的工程思維，轉而從文資與大眾的角度思考，這也是他過去在參與高雄鐵路地下化工程時未曾遇過，他笑著說：「台南不愧是古都，遍地都是寶。」

隨著台南鐵路地下化第一階段將於10月17日通車啟用，縫合城市縫隙的願景即將實現，平交道前漫長的等待、火車行駛的噪音都將成為歷史，未來將取而代之的是綠意盎然的綠廊道。廖敏松說：「最近帶女兒經過台南車站，我都會指著車站跟她說：『你看，這個蓋得很漂亮吧？爸比也有投入心血喔！』」

「越接近通車，反而越緊張，也帶著一點興奮。」廖敏松說，緊張的是最後階段還有許多工作要再確認、再做好；興奮的則是工程自106年開工，終於要讓鐵路走入地下。