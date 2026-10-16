肩頸痠痛別亂按！年輕人用筋膜槍幫脖子「鬆一下」竟釀大中風

現代人常因久坐或運動後感到肩頸痠痛，有些人會拿起筋膜槍朝脖子狂按放鬆。神經內科醫師警告，頸部兩側布滿重要動脈與神經，若以高頻震動直接敲打，恐導致血管壁破損，引發頸動脈剝離，造成中風。

雙和醫院副院長、台灣腦中風學會理事長陳龍在YouTube頻道「初日會客室」指出，過去曾接連收治多名年輕病患，皆是在運動健身後感到痠痛，便拿起筋膜槍對著脖子猛按，不料高頻震動直接傷及血管，造成頸動脈剝離，送至急診時已演變成大中風。

陳龍強調，筋膜槍可以使用，但絕對不能打在不對的位置，特別是頸部前側兩旁的頸動脈區域，劇烈敲擊容易釀成不可逆的傷害。陳龍也特別提醒民眾，如果有三高問題，通常自律神經會比較差，可能會有姿態性低血壓，所以早上起床要注意，尤其是比較冷的冬天，不要馬上就坐起來，最好活動一下再起床。

針對筋膜槍的安全操作，嘉義長庚醫院復健科主治醫師許宏志曾指出，手腕、手肘、鎖骨下方的臂神經叢等部位疼痛，脖子前的氣管附近、頭部風池穴等部位，或是關節腫脹、積水等局部發炎時都不適合使用筋膜槍，即使使用了也不會有緩解效果。

事實上，腦中風早已不再是老年人的專利。中醫大市立醫院神經內科醫師黃銘續分享案例，近期曾有一名34歲的王姓男子，接觸重量訓練約兩個月，期間出現偏頭痛卻誤以為是中暑，僅靠針灸緩解，沒想到兩天後突發右側偏癱、無法言語，緊急送醫搶救。

黃銘續提醒，年輕族群中風成因多元，除心臟疾患、先天心臟結構異常、凝血或自體免疫疾病外，外力撞擊或過度施力導致的「頸動脈或椎動脈剝離」亦是常見主因。民眾若突然察覺「單側手腳無力、臉歪嘴斜、說話不清或表達困難」等中風警訊，或是運動後身體出現異常神經症狀，務必立即撥打119爭取黃金治療時間，避免造成終身失能遺憾。