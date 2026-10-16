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薔琵恐亂光復節連假 最快下周一轉強颱 專家曝這3天最接近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周二白天溫度偏高，東半部高溫30至32度，西半部高溫可達33至35度或以上。聯合報系資料照
今天至下周二白天溫度偏高，東半部高溫30至32度，西半部高溫可達33至35度或以上。聯合報系資料照

關島東南東方海面的薔琵颱風將快速增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來幾天太平洋高壓呈現增強西伸的趨勢，因此薔琵颱風以較快速度朝向西轉西北西方向移動，強度逐漸增強，範圍逐漸擴大。根據中央氣象署的預報資料，有機會在下周一至下周二左右增強為強烈颱風等級，暴風半徑也有可能擴大到280公里或以上。

吳聖宇說，預報模式資料也顯示，由於海溫及大氣條件的配合，薔琵颱風未來會發展成較為寬廣的環流且強度甚強，很可能會成長為一個大而強的熱帶氣旋系統。

路徑方面，他說，預報過去一天呈現轉向點往西調整的趨勢，太平洋高壓今天起逐漸西伸增強，一直到下周二左右都是比較強勢的狀態，因此未來約5天內薔琵颱風的動態較為單純而穩定，一路往西轉西北西方向以較快的速度前進。

吳聖宇表示，到了下周三將來到台灣東南方約1200公里處海面，此時大陸長江以北有西風短波槽東移，導致太平洋高壓脊斷裂，在台灣東北方到琉球群島一帶出現高壓缺口（鞍型場），此時由於引導力量減弱，預估薔琵颱風速度將放慢，移動方向也將由西北西逐漸轉西北移動，趨向台灣以東海面。

他說，下周四到下周六，薔琵颱風有機會繼續以拋物線路徑轉向，越過高壓弱點區域，也就是經過台灣以東海面逐漸北上，然後再轉向東北方向往日本方向移動，可能在25日至26日影響西日本地區。

下周六開始光復節連續假期，吳聖宇表示，由這樣的預報趨勢來看，下周四到下周六將是薔琵颱風最接近台灣附近的時候。目前各預報模式，對於薔琵颱風的轉向點以及轉向角度預測仍有較大的分歧差異。傳統物理模式預報轉向點較偏東且轉向角度較大，轉向過程離台灣較遠，影響程度較小。但是AI調整模式則是預估轉向點較偏西且轉向角度較小，轉向過程相當靠近台灣東部、東北部近海，對台灣影響程度較大。

他說，兩種模式本身的系集成員分散度也都很大，表示不論哪一種模式本身內部也都還沒有取得共識，因此現在要預判薔琵颱風對台灣的影響程度可能還言之過早，必須先等待模式內系集預報結果收斂，而且各模式之間逐漸取得共識後，才能比較明確預估對台灣的影響程度，至少還有2至3天的觀察期。

在薔琵颱風預報明確之前，台灣這邊會有一段時間較為穩定的天氣，吳聖宇表示，今天至下周二左右天氣型態較為單純，環境為偏東到東南風，東半部有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲，中南部山區午後有局部熱對流降雨機會，整體天氣算是相當穩定。

今天至下周二白天溫度偏高，他說，東半部高溫30至32度，西半部高溫可達33至35度或以上。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭、花蓮等地的空曠地區，配合輻射冷卻作用，可能有20度或以下低溫出現機會。日夜溫差變化較明顯，早出晚歸要多加注意。

吳聖宇表示，下周三東北季風將增強，屆時迎風面地區天氣將開始變化，溫度也會稍轉涼。下周四之後到下周六的天氣，就要看薔琵颱風的動態而定，由於很可能遇到光復節連續假期，安排活動留意有關颱風的最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

關島 光復節 連假

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