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薔琵颱風最快明天升中颱 下周北轉決定侵襲台灣或日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
最新這一報AI模式系集，約50%成員偏向北轉、朝日本方向靠近，約50%成員則非常靠近、甚至通過台灣附近。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
最新這一報AI模式系集，約50%成員偏向北轉、朝日本方向靠近，約50%成員則非常靠近、甚至通過台灣附近。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

薔琵颱風昨天下午生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前距離台灣約3900公里，強度持續增強，最快明天達到中度颱風。未來沿途海水熱含量高，大氣環境也有利發展，預估強度將持續提升、環流逐漸擴大，巔峰有機會成為又大又強的強烈颱風。󠀠

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來6天大致沿著太平洋高壓邊緣，持續朝偏西方向移動。預估下周四前後，來到台灣東南方、沖繩南方海域時，隨著高壓減弱，移動速度放慢，並逐漸出現北轉趨勢。

但何時北轉、在哪裡轉、轉彎幅度多大？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍取決於高壓減弱的速度與程度，這也將決定後續是否侵襲台灣還是日本。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新這一報AI模式系集來看，約50%成員偏向北轉、朝日本方向靠近，約50%成員則非常靠近、甚至通過台灣附近。不過，這只是本次系集的路徑分布，不能直接當成實際侵襲機率。目前預報時間還遠，後期路徑變數很大，是否侵襲台灣或日本，現在下定論都還太早，接下來高壓如何變化，才是觀察重點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 颱風 日本

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