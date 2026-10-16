秋老虎來了白天熱如夏 鄭明典：副熱帶高壓帶很明顯 台灣在影響範圍內

秋老虎再度下山，夏天衣物還不能收，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，典型的秋老虎就是秋季受到太平洋高壓，或稱為副熱帶高壓，影響的天氣型態。

鄭明典表示，如果看地面天氣圖，太平洋高壓並不特別突出，因為接近地面還是有微弱的低氣壓擾動。他PO出氣流圖，代表的是大約1.5公里到3公里高空的平均氣流，他說，副熱帶高壓帶就很明顯，台灣在它的影響範圍內。

中央氣象署表示，接下來幾天都是白天熱如夏、早晚才稍有秋意的天氣，今天白天之後太陽開始發威，高溫也逐日上升。

高溫方面，中央氣象署表示，今天至下周二西半部約33至35度，東半部約31至32度。白天依然炎熱，很有夏天的感覺。但是各地夜間清晨低溫約23至25度，日夜溫差較大，早出晚歸適時調整衣著。

天氣方面，氣象署表示，西半部大多晴到多雲，只有午後山區零星降雨。東半部、基隆北海岸、雙北山區、恆春半島雲量多一些，偶有局部雨，但多數區域還是以多雲到晴的時間居多。

要熱到什麼時候？氣象署表示，下周三前後，東北季風再增強，北部、東北部有機會再轉涼，但也容易下雨，其他地方受到的影響程度看起來較為有限，感受還不一定會明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。