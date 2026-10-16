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台南鐵路地下化倒數一天 民眾、鐵道迷搶拍地上鐵道最後身影

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台南鐵路地下化進入倒數，熟悉的火車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史，民眾與鐵道迷把握最後機會，帶著相機、手機走訪鐵道沿線，捕捉列車行經平交道、穿越涵洞及進出台南車站的畫面，希望為這段陪伴城市多年的鐵道風景留下紀錄。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化進入倒數，熟悉的火車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史，民眾與鐵道迷把握最後機會，帶著相機、手機走訪鐵道沿線，捕捉列車行經平交道、穿越涵洞及進出台南車站的畫面，希望為這段陪伴城市多年的鐵道風景留下紀錄。記者劉學聖／攝影

台南鐵路地下化進入倒數，熟悉的火車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史。隨著10月17日地下化路段正式通車，民眾與鐵道迷把握最後機會，帶著相機、手機走訪鐵道沿線，捕捉列車行經平交道、穿越涵洞及進出台南車站的畫面，希望為這段陪伴城市多年的鐵道風景留下紀錄。從市區平交道到鐵路涵洞，不少熟悉的拍攝地點這幾天再度吸引許多鐵道迷與民眾前往。有人守候在路旁等待列車通過，有人選擇不同角度，記錄火車與城市街景交會的瞬間。對鐵道迷而言，這不只是一次拍攝任務，更是與熟悉的地面鐵道告別，留下難得的歷史影像。

台南市區鐵路地下化工程推動多年，隨著通車日期即將在本周六啟動，列車在地面軌道上奔馳的景象即將成為回憶。過去，火車通過平交道時柵欄放下、警示聲響起，街道交通短暫停頓，列車呼嘯而過後，車流再度恢復，這些日常畫面也是許多台南人的共同記憶。

台南車站將迎來重要歷史時刻。台鐵規畫在16日晚間9時舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，並預計於晚間10時29分，由最後一班駛離地上月台的南下自強號145次列車啟程，司機員將長鳴笛三次，象徵告別過去、感謝陪伴及迎向未來，為百年地上鐵道留下告別的聲音。隨著鐵路地下化啟用，火車穿梭台南市區地面的景象將逐步走入歷史，但透過民眾與鐵道迷的鏡頭，這段鐵道記憶仍將被保存。對許多人而言，按下快門留下的不只是列車身影，更是城市發展過程中，一段難以取代的生活記憶。

台南鐵路地下化進入倒數，熟悉的火車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史，民眾與鐵道迷把握最後機會，帶著相機、手機走訪鐵道沿線，捕捉列車行經平交道、穿越涵洞及進出台南車站的畫面，希望為這段陪伴城市多年的鐵道風景留下紀錄。記者劉學聖／攝影
台南鐵路地下化進入倒數，熟悉的火車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史，民眾與鐵道迷把握最後機會，帶著相機、手機走訪鐵道沿線，捕捉列車行經平交道、穿越涵洞及進出台南車站的畫面，希望為這段陪伴城市多年的鐵道風景留下紀錄。記者劉學聖／攝影

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台南鐵路地下化進入倒數，熟悉的火車穿梭市區地面鐵道景象即將走入歷史，台南地面車站也即將走入歷史，這幾天有許多民眾前來留下珍貴影像。記者劉學聖／攝影
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