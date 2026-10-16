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小港醫院醫護合跳「震胸舞」破220萬觀看！副院長也入列 網友敲碗續集

聯合新聞網／ 綜合報導
小港醫院醫護合跳「震胸舞」，呈現醫護人員私下活潑的一面。圖／截至小港醫院臉書粉專
小港醫院醫護合跳「震胸舞」，呈現醫護人員私下活潑的一面。圖／截至小港醫院臉書粉專

高雄市立小港醫院近日因一支舞蹈影片引發熱議！為慶祝醫院28週年，泌尿科團隊合拍近期熱門的「震胸舞」，主治醫師、住院醫師及護理師全員熱情參與，連李永進副院長也加入行列。影片曝光後觀看次數突破220萬，醫護人員私下活潑的一面讓網友驚呼連連。

小港醫院在臉書發文表示，這次拍攝源自診間的一句玩笑話。同仁看到最近流行的震胸舞，突然提議邀請李永進副院長一起跳，沒想到副院長爽快答應，讓大家從玩笑話一路認真團練，最後正式拍攝成片。

院方指出，醫護人員平時穿梭於門診、病房與手術室，肩負專業與照顧病患的責任，這次泌尿科團隊利用工作之餘練舞，希望透過不同方式放鬆心情、留下特別回憶。院方也以「28年，熱血不減」慶祝院慶，並祝賀醫師節快樂。

影片引來大批網友留言，有人笑稱「高手在診間」、「這是被醫療耽誤的頂尖舞者」，也有人大讚「看你們這樣病先好一半」、「好帥啊！害我連看3遍」、「他很壞，嘟嘟嘟」，甚至開玩笑說「是不是面試有跳舞這一項？每個人也太會跳了吧」，還有人敲碗「跳得不錯耶，以後可以出續集嗎？」。

醫護 醫院 醫護人員

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