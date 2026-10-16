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秋老虎即將強勢發威 賈新興：下周三氣溫顯著跳水 薔琵颱風最新路徑曝
慎防熱傷害，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周末起秋老虎即將強勢發威，明天至下周二飆破33度。但下周二到下周三氣溫將出現顯著跳水，下周三起北台灣及宜蘭氣溫急降5至6度。薔琵颱風預估朝琉球群島東南方海面移動的機率較高，持續關注其後續預報趨勢。
近期天氣，他說，明天，清晨花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東至屏東有零星短暫雨。周日清晨，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周一，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周二，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。
賈新興表示，下周三至下周五，有受偏強東北季風影響的機率。下周三，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，竹苗以南山區及花東亦有零星短暫雨。下周四，北北基宜有零星短暫雨，午後各地山區及北北基宜有零星短暫雨。下周五，基隆至東北角有零星短暫雨，午後屏東及花東山區有零星短暫雨。
下周六開始光復節連續假期，他說，下周六，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。25日，午後嘉義山區及花東和屏東有零星短暫雨。
賈新興表示，今起至10月30日，降雨以偏少的機率較高。之後至11月30日，桃園以北及宜蘭轉有偏多雨的趨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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