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花蓮壽豐鄉發生規模3.5輕震 有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
10/16-07:40花蓮縣壽豐鄉發生規模3.5有感地震
10/16-07:40花蓮縣壽豐鄉發生規模3.5有感地震

今（16）日早上7時40分32秒，花蓮縣壽豐鄉附近發生規模3.5的地震，震源深度約18.7公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府南南西方約17.4公里，此次地震造成最大震度2級，主要感受到輕微震動。此次地震因震度未達3級以上，未造成明顯災害或安全警示。

最大震度2級地區:花蓮縣

本次地震最大震度出現在花蓮縣水璉地區，震度為2級，表示大多數民眾能感覺到輕微搖晃，室內電燈及懸掛物有小幅晃動，靜止的汽車也會輕輕搖晃，屬於輕震範圍。一般而言，此震度等級不會造成物品受損或室內結構危害。

最大震度1級地區:南投縣

震央附近的南投縣部分地區則感受到1級微震，僅靜止狀態下的人才會感覺微小晃動，對日常生活影響甚微，無須特別防範措施。

由於震度全數低於3級，建議民眾仍應持續注意並保持防震意識。地震發生時，室內民眾應採取「趴下、掩護、穩住」行動，避開窗戶及易倒物品，室外則選擇空曠處避難。駕駛中應保持冷靜，緩慢減速靠邊停車，避免緊急剎車造成意外。

地震後請檢查家中水、電、瓦斯管線是否安全，若發現異常應立即通報相關單位。收聽官方發布的最新資訊，防範可能的餘震及災害，並保持救災通道暢通。隨時準備應變，守護自身與家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 花蓮縣政府 規模 地震

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