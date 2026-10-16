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全台高溫衝3字頭 粉專：相當大隻秋老虎 薔琵颱風路徑西修更靠近台灣
薔琵颱風昨天下午生成，有機會增強為強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據Google WN3C AI模式系集預報，路徑整體又西修了一點，更靠近台灣。分歧點落在下周四，台灣東部外海到日本宮古島這一帶。不過，時間還久，先別急著下定論。
在下周薔琵颱風接近之前，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要先防範的，是今天起一連3、4天的秋老虎。東北季風即將減弱，台灣上空準備全面轉為暖熱的偏東風。因此未來幾天的高溫，將全面衝上3字頭，西半部甚至可能上看34至35度。預報看來是相當大隻的秋老虎，所以周末假期慎防熱傷害。
天氣部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為是偏東風，迎風面的東半部、中南部山區會偶爾飄雨，其他地方大致是晴朗好天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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