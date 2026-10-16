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齊柏林衛星第3波影像曝光！ 玉山主峰石碑、台北101細節清晰可見

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
雲林縣褒忠鄉田野的繽紛色彩。圖／國家太空中心提供
雲林縣褒忠鄉田野的繽紛色彩。圖／國家太空中心提供

國家太空中心昨天發布福衛八號齊柏林衛星升空以來的第三波影像，高山、海港、城市、機場等，衛星捕捉了豐富的地景細節，玉山取像甚至可辨識出主峰上的石碑，台北市影像亦可見台北101的建物細節及大巨蛋的棚頂紋理。

國家太空中心說，這些衛星影像同時也是重要的地貌紀錄，是國土規劃、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域的重要資訊。

從玉山影像中，可清楚辨識排雲山莊、登山步道，甚至玉山主峰石碑也清晰可見。此外，台北101的建物細節、大巨蛋的屋頂紋理、宜蘭烏石港的洋傘、苗栗銅鑼的鮮豔紅土，以及雲林褒忠田野的繽紛色彩，都展現了衛星捕捉地表細節的能力。

福衛八號共由8顆衛星組成星系，衛星依序研製與升空。國家太空中心表示，第二顆衛星（FS-8B）已完成組裝與環境測試，預計11月底完成運送前審查、今年底起運，並於明年第一季搭乘SpaceX的火箭升空。全星系預計2031年完成部署。

圖為宜蘭縣烏石港的影像。圖／國家太空中心提供
圖為宜蘭縣烏石港的影像。圖／國家太空中心提供

台北市區影像，可見台北101的建物細節、大巨蛋的屋頂紋理。圖／國家太空中心提供
台北市區影像，可見台北101的建物細節、大巨蛋的屋頂紋理。圖／國家太空中心提供

玉山影像可清楚辨識排雲山莊、登山步道，甚至可見玉山主峰石碑。圖／國家太空中心提供
玉山影像可清楚辨識排雲山莊、登山步道，甚至可見玉山主峰石碑。圖／國家太空中心提供

台北101 齊柏林衛星 玉山

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