薔琵颱風上看強颱！下周四起3天最接近台灣 光復節連假前天氣看它臉色

薔琵颱風昨天下午生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，強度預計4天內增強至強烈颱風，下周三之前朝西北西至西北移動，對台暫無影響。

未來綜觀天氣，「觀氣象看天氣」表示，明天至周日，中高緯在鄂霍次克海附近，一道西風槽加深東移，副高稍微減弱、但不太明顯，薔琵颱風移動方向由西北西轉成西北。約在下周二至下周三，另一道更強的西風槽，從大陸東北一帶加深並逐漸東移。

「觀氣象看天氣」表示，此時模式普遍預報，副高將斷開。也有少數出現副高未斷開、薔琵更為偏南的情況。薔琵北上分量將增加，後期此道槽線的深度及東移時間，將直接影響到副高的流場，進而影響到薔琵颱風下周三之後的走向。目前Google WN3C AI系集在最新預報，系集北轉／西行大致五五開，對後期的路徑還沒有共識。

薔琵颱風是否影響台灣天氣？「觀氣象看天氣」表示，下周三之後槽線通過後，東北季風南下，台灣附近明顯轉涼，北部迎風面開始出現降雨。後續幾天究竟是東北季風持續影響的天氣？還是颱風影響不穩定的環境？就要持續關注模式與系集的預報變化，以及下周西風槽對副高影響的程度。

「觀氣象看天氣」表示，預期薔琵颱風在下周四至下周六距離台灣最近，目前下周光復節連假前幾天的天氣狀況，就要看薔琵的臉色了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。