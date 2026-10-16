薔琵來勢洶洶？ 專家：將是又大又強的颱風 美模式認為會非常靠近台灣

關島東方海面上的薔琵颱風昨天下午生成，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於即將進入一個適合它繼續發展、增強的海域，根據中央氣象署最新氣象資料評估顯示，薔琵颱風未來七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里，強度發展介於中度颱風到強烈颱風等級之間，將會是個又大、又強的颱風。

至於薔琵颱風將進入適合繼續發展、增強的有利條件，林得恩說明，包含有低至中等強度的垂直風切海域（5至15節）、溫暖的海面溫度（29至30度）、海洋熱含量（OHC）接近100千焦／平方公分以及良好的向赤道和東向高層外流等有利條件。

薔琵颱風未來的運動路徑，他說，將循著環境駛流場的導引，也就是太平洋高壓西伸或東退的程度來決定。

各國數值模式的看法仍然相當分歧。林得恩說，歐洲傳統物理模式（ECMWF）認為，薔琵颱風預計周末至下周一經過關島附近，接著朝琉球東南方海面移動，向北分量增多，並逐漸開始拋物線轉向。下周二至周四可能經過琉球以南海面北上，並有機會靠近日本本州東部近海，對我臺灣天氣無直接影響。

而美國NCEP數值模式及AI數值模式（包含EC-AIFS及AIGFS）等，則均認為薔琵颱風未來的運動路徑，將會非常靠近台灣，對台灣影響程度跟著加大。他說，由於時間尚久，環境仍在調整當中，不確定性大，應該持續追蹤監測其未來的發展趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。