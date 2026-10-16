快訊

資金移轉、股匯連動 台幣短期貶壓恐難消

錢多也苦惱…公共藝術預算難消化 錢花不掉甚至亂花

「薔琵」來勢洶洶？ 專家：又大又強的颱風 美模式認為會非常靠近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵來勢洶洶？ 專家：將是又大又強的颱風 美模式認為會非常靠近台灣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風將進入適合繼續發展、增強的有利條件。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
薔琵颱風將進入適合繼續發展、增強的有利條件。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

關島東方海面上的薔琵颱風昨天下午生成，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於即將進入一個適合它繼續發展、增強的海域，根據中央氣象署最新氣象資料評估顯示，薔琵颱風未來七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里，強度發展介於中度颱風到強烈颱風等級之間，將會是個又大、又強的颱風。

至於薔琵颱風將進入適合繼續發展、增強的有利條件，林得恩說明，包含有低至中等強度的垂直風切海域（5至15節）、溫暖的海面溫度（29至30度）、海洋熱含量（OHC）接近100千焦／平方公分以及良好的向赤道和東向高層外流等有利條件。

薔琵颱風未來的運動路徑，他說，將循著環境駛流場的導引，也就是太平洋高壓西伸或東退的程度來決定。

各國數值模式的看法仍然相當分歧。林得恩說，歐洲傳統物理模式（ECMWF）認為，薔琵颱風預計周末至下周一經過關島附近，接著朝琉球東南方海面移動，向北分量增多，並逐漸開始拋物線轉向。下周二至周四可能經過琉球以南海面北上，並有機會靠近日本本州東部近海，對我臺灣天氣無直接影響。

而美國NCEP數值模式及AI數值模式（包含EC-AIFS及AIGFS）等，則均認為薔琵颱風未來的運動路徑，將會非常靠近台灣，對台灣影響程度跟著加大。他說，由於時間尚久，環境仍在調整當中，不確定性大，應該持續追蹤監測其未來的發展趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 氣象署 關島

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風生成！最新路徑曝「恐增為強颱」 天氣粉專：將會又大又強

72小時挑戰280公里暴風半徑 薔琵颱風下周侵台與否端視「1關鍵」

薔琵將生成！巔峰將是又大又強的強颱 是否侵襲台灣關鍵曝

準薔琵最新路徑大幅西修 颱風論壇：靠近台灣機率上升

相關新聞

制度侷限…癌友凍卵補助 7成人用不到

為挽救少子化頹勢，衛福部去年九月起補助癌友凍卵、凍精等費用，但僅限罹患乳癌、血液癌症病人，且須在同時提供癌症治療及保存生育的醫療院所才能進行。台灣凍卵協會（ＴＥＦＡ）昨公布最新調查，廿五至四十五歲育齡女性受訪者中，高達百分八十五點五盼衛福部解除凍卵補助癌別限制，逾八成認為應取消院所相關限制。

人力不足 國光客運2天無預警取消65班

國光客運繼九月發生國五宜蘭路線八名駕駛請假，導致班次無預警取消後，最近兩天又無故取消六十五班次，引發旅客不滿。交通部公路局表示，將依法舉發，最高可處九萬元罰鍰；國光客運昨向乘客致上最深歉意，強調已啟動緊急調度與改善措施，另也祭出招募及路線獎金，希望盡快解決缺員問題。

外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

薔琵來勢洶洶？ 專家：將是又大又強的颱風 美模式認為會非常靠近台灣

關島東方海面上的薔琵颱風昨天下午生成，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於即將進入一個適合它繼續發展、增強的海域，根據中央氣象署最新氣象資料評估顯示，薔琵颱風未來七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里，強度發展介於中度颱風到強烈颱風等級之間，將會是個又大、又強的颱風。

超強聖嬰來襲 冬季恐達巔峰 氣象署：將維持至明年春季

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，2026聖嬰已達聖嬰事件定義標準，且強度為超強聖嬰等級。

秋老虎來了至少熱5天 吳德榮：今飆35度高溫 薔琵有望轉強颱將大迴轉

今天起秋老虎再臨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二東側水氣漸減，東半部晴時多雲，偶有局部短暫降雨的機率。西半部晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大，為秋老虎型態。今天北部20至33度、中部20至35度、南部21至35度、東部20至34度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。