超強聖嬰來襲 冬季恐達巔峰 氣象署：將維持至明年春季

中央氣象署發布聖嬰展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，2026聖嬰已達聖嬰事件定義標準，且強度為超強聖嬰等級。

最新海洋聖嬰指標（ONI）指數創新高。中央氣象署表示，最新ONI指數來到2.2，創1950年以來的同期歷史新高紀錄。9月赤道國際換日線以東至南美沿岸的暖海溫距平，持續擴大且增強，普遍高於氣候平均值2.5度以上。預估聖嬰強度於今年冬季達到最高峰，且事件將維持至明年春季。

關於聖嬰強度分級，氣象署說，ONI（Ocean Niño Index）指標：赤道中太平洋（Niño3.4, 170°W~120°W,5°S~5°N）區域平均的海表面溫度距平之3個月滑動平均。依據ONI指標值（絕對值）劃分，ENSO強度分為弱（0.5~0.9）、中（1.0~1.4）、強（1.5~1.9）、超強（≥ 2.0）4種強度。