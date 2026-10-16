秋老虎來了至少熱5天 吳德榮：今飆35度高溫 薔琵有望轉強颱將大迴轉

今天起秋老虎再臨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二東側水氣漸減，東半部晴時多雲，偶有局部短暫降雨的機率。西半部晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大，為秋老虎型態。今天北部20至33度、中部20至35度、南部21至35度、東部20至34度。

不過，他說，下周三、下周四東北季風增強，迎風面轉有雨，氣溫下降，背風面影響輕微。

薔琵颱風昨天下午生成，吳德榮表示，輕颱薔琵在關島東方海面海面，向西北西朝日本南方海面前進，未來有繼續增強為強颱的機率。歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，薔琵颱風在關島東方海面，向西北西前進，其未來行徑大多在日本南方海面，向東北大迴轉。各別系集模擬路徑則很分散，顯示不確定性大，模式還會繼續調整，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。