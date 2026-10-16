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有行相伴 踏上朝聖之路
許多人渴望踏上西班牙朝聖之路（Camino de Santiago），卻常因體力疑慮或未知挑戰而躊躇不前。繼成功帶領意見領袖登頂富士山後，有行旅再次化身同行者，推出全新朝聖行程。
「富士山能，朝聖之路也能。」有行旅總經理何智綺表示，許多習慣掌控大局、不斷超越自我極限的決策者需要一段徹底卸下職務標籤、與內心對話的時光。從庇里牛斯山地景到聖地牙哥大教堂，有行旅陪伴行者安心跨出第一步，收穫屬於自己的榮耀勳章。
有行旅以精選文化風景、風土美食與質感旅宿作為規畫重點。全程更配置雙領隊隨團與褓姆車隨行支援，兼顧安全與尊榮從容。
有行旅《從容聖途 西班牙朝聖之路》十三天十一夜旅程，二○二七年六月十五日至六月廿七日，報名請洽：02-8643-3543，8643-3959。詳細行程請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/9qqrsl。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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