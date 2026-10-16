快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

聽新聞
0:00 / 0:00

有行相伴 踏上朝聖之路

聯合報／ 本報訊
繼成功富士山登頂經驗後，有行旅再推出《從容聖途 西班牙朝聖之路》。圖／有行旅提供
繼成功富士山登頂經驗後，有行旅再推出《從容聖途 西班牙朝聖之路》。圖／有行旅提供

許多人渴望踏上西班牙朝聖之路（Camino de Santiago），卻常因體力疑慮或未知挑戰而躊躇不前。繼成功帶領意見領袖登頂富士山後，有行旅再次化身同行者，推出全新朝聖行程。

「富士山能，朝聖之路也能。」有行旅總經理何智綺表示，許多習慣掌控大局、不斷超越自我極限的決策者需要一段徹底卸下職務標籤、與內心對話的時光。從庇里牛斯山地景到聖地牙哥大教堂，有行旅陪伴行者安心跨出第一步，收穫屬於自己的榮耀勳章。

有行旅以精選文化風景、風土美食與質感旅宿作為規畫重點。全程更配置雙領隊隨團與褓姆車隨行支援，兼顧安全與尊榮從容。

有行旅《從容聖途 西班牙朝聖之路》十三天十一夜旅程，二○二七年六月十五日至六月廿七日，報名請洽：02-8643-3543，8643-3959。詳細行程請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/9qqrsl。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

富士山 聖地牙哥 西班牙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

有行旅／山居苗栗 茶香伴遊

日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部！網曝郵遞區號藏神巧合：連DJ都來朝聖

【生活的風景】水姑娘／走得動的時候，就出發

【生活的風景】水姑娘／走得動的時候，就出發

相關新聞

維也納美泉宮樂團12月登台 限量包廂座位開賣

來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra（維也納美泉宮管弦樂團）將於十二月六日首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。隨著演出受到熱烈關注，即日起限量釋出廿席包廂座位，邀請樂迷把握機會，親臨現場感受維也納的優雅與浪漫。

有錢也苦惱…公共藝術 預算難消化

台灣規定公有建物須以造價百分之一設公共藝術，民國一一一年擴及重大公共工程後，根據公共藝術年鑑，公共藝術經費從一一○年至一一三年間共增近三成，年逼近九億元。學者估計，隨著軌道建設等執行，未來公共藝術經費每年恐飆破十五億元，造成相關基層難消化、其他領域卻喊窮的資源失衡窘境。

公共藝術定義擴大 舞蹈、燈光表演均入列

公共藝術預算近年暴增，公共藝術定義隨文化藝術獎助及促進條例施行細則去年修法，首次跳脫平面或立體藝術創作，改為「以公共性為核心」的藝術創作或方案。不少公共藝術相關委員則早引導官方擺脫窠臼，發展各種可能。

各做各的 藝術、工程難相容

台灣公共藝術經費按公有建物及重大公共工程造價提撥，但藝術與工程的預算、執行及甄選單位都不同，造成進度常相扞格、整體景觀難融合等問題。台中綠美圖還曾因建築師考量空間通透等，反對原決選第一的公共藝術作品，市府則在鑑價後撤銷該作品資格，引發原藝術團隊不滿。

調查97%支持移工汰惡機制 勞動部：跨部會合作降低照顧中斷

「對目前勞動部提出或修正的移工政策滿意嗎？」最新調查顯示有近九成不滿意，高達九成七同意建立外籍勞工汰惡機制。勞動部表示，將和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。