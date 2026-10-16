各做各的 藝術、工程難相容

台灣公共藝術經費按公有建物及重大公共工程造價提撥，但藝術與工程的預算、執行及甄選單位都不同，造成進度常相扞格、整體景觀難融合等問題。台中綠美圖還曾因建築師考量空間通透等，反對原決選第一的公共藝術作品，市府則在鑑價後撤銷該作品資格，引發原藝術團隊不滿。

學者褚瑞基長期擔任公共藝術相關委員，表示台灣公共藝術與建物工程往往各做各的，工程又因有ＫＰＩ管制及保固期限制，進度比藝術快。如此姑且不論風格是否統一，光是要裝藝術時，得先把已完成的牆面或天花板拆掉，就造成浪費。

褚瑞基說，反觀法國，建築師提案與公共藝術甄選幾乎同步。建築師對公共藝術選擇有相當主導權，工程也一起發包，建築師可在設計建物時，就留好公共藝術位置甚至訂好工法。

美國聯邦總務署建築師契約中，更明定要協助執行藝術作品裝置時與建築介面結構、材料與景觀的整合。

不過台灣也不乏工程單位願意配合公共藝術，公共藝術委員郭瓊瑩說，她在十年前推動用色彩在北捷環狀線做公共藝術時，多虧台北市捷運局承辦代表尹倩妮支持，才能在工程之初就整合藝術。

尹倩妮則說，為讓工程本身即是藝術品，捷運局在工程招標時就註明色彩等要配合藝術家，藝術家也必須早點進場，幸好最後藝術製作沒影響到通車時間。