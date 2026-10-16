電子煙回收桶設置 首月回收1.2萬支六都占多數

行政院修正「菸害防制法」將「持有」電子煙納管，違法持有最高可罰十萬元，目前仍待立法院三讀通過。為減少電子煙危害，衛福部國健署今年九月八日起於警察局、衛生所等公家機關設置「電子煙回收桶」，鼓勵民眾主動繳回電子煙及其載具。國健署副署長林莉茹昨說，全國設有四三二處電子煙回收桶至今約一個月，回收總重為六三三公斤，換算為一點二萬餘支電子煙，且六都民眾棄置意願較高，占全國約七成。

國健署設置電子煙回收桶採「只進不出」方式，避免民眾設法取出他人已繳回的電子煙設備。但朝野立委日前批評，持有電子煙既為違法，持有者繳回意願自然低，與其設置回收桶，不如加強執法強度，以查緝來嚇阻。且回收桶多設置在公家機關櫃檯處，甚至設於警察局，許多民眾反應處境尷尬，繳回電子煙時心裡有所擔憂，怕被究責。

林莉茹說，電子煙回收桶設置參考國際經驗設置，採匿名方式，將持續設置至「菸害防制法」三讀通過後一個月，民眾於此階段主動繳回電子煙不會受罰，鼓勵踴躍棄置，並持續鼓勵各縣市政府增設回收桶，「有適合地點都歡迎提出」，同時國健署提供各式免費戒菸管道，盼吸菸民眾多加利用，藉此遠離菸害，促進自身健康。

國健署統計，電子煙回收桶設置滿月，回收總重為六三三公斤，林莉茹指出，若以每支電子煙重量五十公克換算，回收數量達一萬二六六○支；由於國內「共同生活圈」的生活、工作等型態，難以掌握使用電子煙者所在地，但初步分析，回收電子煙六都占全國七成，其餘縣市僅三成，以北、中、南、東區域區分，北部及中部合計占約八成，其餘地區僅占二成。