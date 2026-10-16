有錢也苦惱…公共藝術 預算難消化

台灣規定公有建物須以造價百分之一設公共藝術，民國一一一年擴及重大公共工程後，根據公共藝術年鑑，公共藝術經費從一一○年至一一三年間共增近三成，年逼近九億元。學者估計，隨著軌道建設等執行，未來公共藝術經費每年恐飆破十五億元，造成相關基層難消化、其他領域卻喊窮的資源失衡窘境。

「台灣不是沒錢，是錢永遠沒有好好地用。」文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩長期擔任公共藝術相關委員，認為新增的預算應結合城鄉風貌等計畫，有更高格局的長期運用策略，建議政府設智庫重新規畫；實踐大學建築設計學系兼任副教授褚瑞基則認為，釜底抽薪之計是退回到一一一年前法條，重大工程由執行單位自行決定公共藝術預算即可。

回溯公共藝術立法歷程，褚瑞基指出，前文建會（今文化部）民國八十年代向美國費城學來「藝術百分比」計畫，主要用意是美化城市等。但當年藝術不普遍的台灣，今日已成終年各式藝術節綿延，民間活動也很豐富，公共藝術預算突然暴增，造成「錢花不掉甚至亂花、民眾美學素養也沒變更好」困局。

褚瑞基舉例，桃園鐵路地下化計畫最新總經費逾一千八百億元，也就是鐵道局在桃園段恐得做十八億元的公共藝術，嘉義段和台南段則分別正執行兩億多及三億多元的公共藝術。這些還只是台鐵的某些段。

捷運藝術建設 每年恐強制花15億

各地捷運也是公共藝術大錢坑。褚瑞基說，像捷運萬大線二期工程費七七○億元，得做七點七億元公共藝術；基隆線和汐止東湖線得做十二億元。依文化藝術獎助及促進條例施行細則定義，凡五億元以上公共工程，不論是橋梁或土地重劃，都須抽百分之一做公共藝術。而因工程一般是全部結案才登錄，很多經費尚未反映在文化部公共藝術年鑑，他估計未來年經費恐逾十五億元。

「百分之一比率實在太高，我們難以消化。」台北市政府捷運局副工程司尹倩妮，兩年前以北捷環狀線第一階段公共藝術榮獲公共藝術「興辦機關優良承辦獎」。她表示該作是直接把捷運工程當公共藝術建造，由兩位國際大師參與，總經費不到依百分之一應提撥金額的三成，照樣獲公共藝術卓越獎，顯示經費不用硬性規定，他們也做得很好。

產能難以執行 作品放哪也是問題

尹倩妮說，何況公共藝術制度設計目的包括幫助國內藝術家，若預算過高案量一多，以審議委員認可的國內藝術家量能，將難以執行。此外，捷運站空間有限，公共藝術放哪也是難題。

最尷尬的是，當今工程常見缺工缺料，成本不停膨脹，尹倩妮說，工程經費常已不夠用，卻還得撥去做公共藝術；更別說公共工程常變更設計、結算又長達多年，提撥百分之一的分母總額難以計算。她建議修法回到過往，別要求公共工程必須花到工程費百分之一，畢竟這都來自納稅人，不應強制消耗。

校園城鄉美化 預算不公相對太少

「公共藝術不應為設置而設置！」也是公共藝術委員的建築學者黃健敏表示，修法強加公共工程的百分之一，凸顯經費預算的偏頗不合理與藝術經費的錯置；經費暴增後，本屆公共藝術獎卓越獎卻首度從缺，箇中原因更耐人尋味。

郭瓊瑩則認為，以現今多得可怕的公共藝術預算，政府對其意義與執行應有更宏觀思考。早期公共藝術常偏重單點雕塑，但像巴黎、義大利等城市並無百分比公共藝術規定，從公共廁所到路邊欄杆卻無所不美，顯現台灣對美的定義應擴大。

「公共藝術重點應在提升環境品質、空間美感，讓人在其中潛移默化。」郭瓊瑩舉例，不少國家近年漸從一次性的地景藝術節，轉向做綠美化，台灣做公共藝術卻仍常執著「看得見」。相比於公共藝術龐大預算，城鄉風貌、校園美感、空間綠化等同樣增進環境美感的計畫，預算少得可憐，很不公平。

她建議，各機關應打開設限，例如醫院用療癒花園取代雕塑，高速公路把心力放在隔音牆設計而非做意象，像她擔任澄清湖公共藝術相關委員時，也鼓勵官方把綠化延伸到區外就好。若公共藝術預算能透過法令修改，直接注入相關領域，更能解決一方錢太多又沒人、一方苦於沒錢的困境。

盼能彈性運用 讓經費更有效深入

針對各方指公共藝術經費氾濫，文化部表示，當今公共藝術定義已擴大範圍及形式，更注重環境美學，也可辦軟體活動，無須集中單一作品創作。另也可將經費納入各級主管機關所設基金或專戶統籌辦理，更具彈性與效率。

不過公共藝術相關委員指出，文化部構想縱使出於理想，執行困難重重。褚瑞基、台大城鄉所副教授康旻杰都說，從公共藝術審議委員聘任，到執行小組委員選擇，乃至專管代辦公司及藝術家，具開放性的好人才其實很有限，何況不同層級成員依法不得重複，有時代辦標開到六百萬都找不到人。

實務上公共藝術經費也少見轉入統籌基金。褚瑞基說，相關程序須經審議會及各級機關同意，過程常出現「錢留自己最好」聲音，往往須最高長官拍板才成案。例如淡海快速道路公共藝術經費原逾千萬，經他建議別做，終獲同意轉入基金。

然而其他案例不乏長官有意納入基金，相關局處卻不滿轉入業務大增，議員則質疑縣市府是否私設小金庫。

「這最後就變成為花錢而花錢！」褚瑞基笑說，他擔任公共藝術執行小組委員以來，年年苦心幫政府花錢，深感不易。他建議就算法不退回從前，至少要像歐美各國訂出上限。

同樣擔任委員的中亞聯大雙館館長李玉玲也說，是否延續重大公共工程造價百分之一可有更多討論，若持續，她建議讓興辦機關能有更彈性的運用機制，例如特設「公共藝術基金」，讓經費發揮更長效深入、更具多樣性公共意涵的創作。

康旻杰則雖擔憂人才庫及執行問題，但認為經費也可做良好運用。例如這屆桃園地景藝術節的「即將成真」火舞團表演等，就出自台電公共藝術項目，可說公共藝術預算滲透城鄉風貌等案例。「現實中特定領域預算不可能增加，藉此方式可得到很好的擴散」。