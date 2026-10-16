第36屆醫奉獎─團體奉獻獎 中華聖母基金會 澡回失能者笑容

對多數人而言，洗澡是再平常不過的事；但對長期臥床、失去行動能力的失能者而言，能安全躺進浴槽、享受完整的熱水澡，卻可能是多年難以實現的願望。「難道臥床後，連好好洗澡都要放棄嗎？」這個疑問，成為天主教中華聖母基金會投入到宅沐浴服務的起點。

從嘉義出發，一輛載著組合式浴槽、熱水設備與專業照護團隊的沐浴車，穿梭巷弄與偏鄉部落，把浴室搬到失能者身邊，也把許多家庭久違的尊嚴重新「澡」回來。

中華聖母基金會。圖╱中華聖母基金會提供

深耕嘉義20多年的中華聖母基金會，從居家照顧、到宅沐浴、失智照護，延伸到山區醫療接送、身心障礙支持及偏鄉兒少服務，建構從平原、沿海到山區的照顧網絡，今年榮獲第36屆醫療奉獻獎團體貢獻獎肯定。

基金會早期投入居家服務，第一線人員常看見相似場景：青壯人口外出工作，家中剩下長輩彼此照顧；獨居老人沒有照顧人力；失能者浴室缺乏無障礙設備，加上身上插著管路，即使家屬想替親人洗澡，也常因搬不動、害怕碰撞管路而不敢嘗試。

訪問入浴 從日本引進台灣

基金會執行長黎世宏因此思考，失去行動能力者，難道就此失去好好洗澡的權利？2006年，他接觸日本的「訪問入浴」服務，認為這正是失能家庭需要的照顧方式。基金會打造沐浴車、引進專業設備，並邀請日本資深講師來台訓練。2008年，全台首輛到宅沐浴車上路，將「訪問入浴」帶進台灣。

2008年全台首輛到宅沐浴車上路，將「訪問入浴」帶進台灣。圖╱中華聖母基金會提供

服務對象包括癌末患者、植物人、小兒麻痺者，以及留置鼻胃管、尿管、氣切管等重度失能者，也包括無法自行沐浴的長輩與身心障礙者。對失能者而言，沐浴車帶來的不只是身體清潔，更是重新找回被尊重的感受。

有位95歲小兒麻痺阿嬤由孫子照顧，家人長達3年只能替她擦澡。曾因身上氣味遭計程車司機拒載，讓阿嬤更加封閉。沐浴車到宅時，阿嬤問照服員：「你不覺得我很臭嗎？」照服員回說：「阿嬤會臭，洗一洗就乾淨。」團隊細心替她沐浴，黝黑乾燥的皮膚恢復潔淨，深鎖的眉頭也舒展開來。幾次服務後，阿嬤願意聊天，還開心唱歌。

50分鐘沐浴 529道操作程序

到宅沐浴是高度專業的照護服務。約1坪半的空間，就能架起組合式浴槽，護理師、照顧服務員及操作員組成3人團隊，從進門後的環境確認、生命徵象評估、移位，到洗髮、清潔、浴後評估及環境消毒，共約50分鐘，完整流程多達529道操作程序。

中華聖母基金會服務團隊扛著浴缸走進每一個需要的家庭。圖╱中華聖母基金會提供

為理解失能者感受，黎世宏曾多次躺進沐浴車，由團隊替他洗澡。他發現，躺浴槽看不見照顧者下一個動作，觸碰易造成不安，因此每個步驟須穩定連貫，清洗身體要維持兩側平衡，即使個案沒意識、無法表達，團隊仍會先告知接下來做什麼，以浴巾遮蔽私密部位。

「有沒有知覺，不應該決定一個人能不能被尊重。」這項信念成為基金會落實隱私與尊嚴照護的核心。對許多照顧者而言，最大心願就是希望還能替父母、伴侶好好洗澡。沐浴車，讓這個平凡願望重新成為可能。

從嘉義出發 洗澡權納長照

從嘉義走向全台，讓「洗澡權」納入長照，黎世宏認為，失能者沐浴權不應受居住地限制。2013、2014年，基金會連續2年帶著沐浴車巡迴全台，服務400多個個案。2014年成立沐浴福祉教室；2017年成立台灣沐浴福祉專業照護協會，把經驗整理成訓練課程與標準流程，訓練過的沐浴車服務團隊已有146個。

2018年到宅沐浴納入長照給付，讓民間創造的服務成為長照體系的一環。一輛從「嘉」出發的沐浴車，帶動全台超過百輛車隊，讓社會重新看見：即使失能、臥床、無法表達，一個人仍擁有乾淨、舒適與被尊重的權利。

2002年，基金會成立雲嘉區首間純失智症日間照顧中心「聖愛家園」，後續成立失智症團體家屋「聖母家屋」、聖仁失智照護家園及隆興多功能長照服務園區，透過「生活即復健」理念，讓失智長者在熟悉生活節奏中維持能力，累計服務超過10萬人次。

中華聖母基金會與超商合作創辦「幾點了咖啡館」。記者魯永明╱攝影

失智長輩 走進社區煮咖啡

2017年，基金會與超商合作創辦「幾點了咖啡館」，連結全台18間門市，讓失智長輩走進社區煮咖啡、招呼客人。「失智症可能帶走記憶，卻不代表一個人的角色與價值也必須消失。」

基金會副執行長林玫君也提到，陪伴往往走到生命最後一刻，她曾探訪一名獨居個案並贈予一條棉被，再訪時個案已辭世，身上仍蓋著那條棉被。她說：「原來對一個那麼孤獨的人來講，這是一個多麼重要的服務，在他最後的人生，可能他所感受到的就是那一條棉被的溫暖。」

中華聖母基金會2005年成立，走過20多年，讓「沐浴」從看似簡單的生活需求，成為長照制度中不可忽視的尊嚴議題。

這段從嘉義出發的長路，一輛車，從一個家庭出發；一池熱水，洗回一個人的尊嚴。一群人持續走進最需要的地方，讓醫療走進巷弄、部落與每個需要被接住的家。

小檔案

成立：

天主教中華聖母基金會由天主教中華聖母傳教修女會於2005年創立，承襲修女會自1951年來台後，陸續創辦海星診所、聖馬爾定醫院及阿里山醫療站的服務精神，長期深耕嘉義。

服務事蹟：

成立21年來，基金會已設立46個服務據點，組成380餘人的服務團隊。服務對象涵蓋老人、失智者、身心障礙者、偏鄉兒少及阿里山部落，每日服務超過3500人次，持續串連醫療、長照與社區支持，陪伴有需要的人在熟悉的土地上生活，獲得有尊嚴的照顧。