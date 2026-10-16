人力不足 國光客運2天無預警取消65班

國光客運繼九月發生國五宜蘭路線八名駕駛請假，導致班次無預警取消後，最近兩天又無故取消六十五班次，引發旅客不滿。交通部公路局表示，將依法舉發，最高可處九萬元罰鍰；國光客運昨向乘客致上最深歉意，強調已啟動緊急調度與改善措施，另也祭出招募及路線獎金，希望盡快解決缺員問題。

國光客運近兩天擅自取消多條國道路線班次，包含一八二二台北至新竹國道路線，以及一八二○、一八二一等台北竹東國道路線。台北區監理所表示，經查國光客運十四日部分國道路線及支線有脫班情況，統計約有四十二班次未依核定班次行駛；昨截至中午，包含一八七八、一八七九等國道路線仍有廿三班次擅自減班，總計六十五班次。

公路局指出，國光客運擅自減班行為已違反「汽車運輸業管理規則」及「公路法」，除要求業者改善外，近日也將依法舉發，可處九千至九萬元罰鍰，若後續仍未改善，將按次依法處罰。

國光客運表示，宜蘭地區班次因駕駛長人力不足取消班次，一八七八、一八七九往返羅東宜蘭地區路線，早上尖峰時間已調整為十至廿分鐘一班，並逐次增加遊覽車數量投入疏運，但今早七至八時將先租用遊覽車支援，可恢復到八至十分鐘一班，以紓解尖峰時間人潮。下周起會增加公司遊覽車數量投入疏運，後續將按駕駛長能夠出勤的人數，重新調整班表，陳報主管機關核定。

新竹地區目前駕駛長同樣招募不易，但一八二二路線搭乘人數不多，同業也有相同路線，可滿足乘客需求。一八二○、一八二一竹東地區路線，將檢討可使用的遊覽車支援補足核定班次；另外，一八二二申請檢討班表後的運能，也將轉移竹東地區服務。此外，公司祭出招募獎金及路線獎金，以利駕駛長招募，解決缺員問題。