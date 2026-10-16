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民間籲生育保存採個案評估 醫促設準則

聯合報／ 記者沈沛育林琮恩／台北報導

衛福部國健署去年九月推動「醫療性生育保存補助試辦方案」。台灣凍卵協會昨呼籲，應放寬癌別限制，改由醫師依個案評估，若認定癌友治療將影響生育能力，就應提供補助。馬偕醫院婦產部長黃建霈說，放寬癌別是好事，但是否影響生育能力與癌症部位、治療方式等都有關係，若改採個案判斷，也應建立明確準則及審查機制。

黃建霈說，不只乳癌、血液癌症會影響生育力，如子宮、卵巢等相關癌症也可能有所影響，但實際影響須考量治療方式、患者年齡及是否有生育計畫等因素。如部分患者可能需要切除子宮或卵巢，而化療也可能影響生育能力；放療則須視照射部位而定，若照射部位距離生殖器官較遠，影響可能較小。患者是否能保存生育，應經完整諮詢及個案評估、判斷，應非單純的依癌別決定補助資格。

至於，民團提到由醫師依個案判斷補助資格，黃建霈認為，應建立明確審查原則與指引，避免不同醫師認定差異過大，特殊個案則可敘明理由，並設置審查機制把關，類似健保申報由審查小組確認是否符合條件，兼顧制度公平與實務彈性。

至於，現行規定要求癌症治療與人工生殖須在同一家醫院進行，黃建霈說，「這確實有點嚴格」，若患者治療後搬家可能增加往返負擔，也限制選擇醫療院所的權利。他建議，只要有完善跨院證明文件與資料勾稽機制，確認患者符合補助條件，就應考慮放寬限制，不因院所不同失去補助資格。

人工生殖機構的婦產科醫師黃馨慧指出，臨床發現不少甲狀腺癌病人，因治療影響生育機能，卻被排除在補助癌別之外，建議國健署比起以癌別界定，應著重「治療對生育毒性、卵巢功能不可逆的程度」，來決定是否提供生育補助。

黃馨慧舉例，一位卅五歲罹患腎臟癌的女性，主治醫師評估需接受標靶及免疫治療，但憂心影響生育能力，建議先凍卵保存生育力，但腎臟癌未被納入現行補助適用範圍，讓患者一度想放棄生育，但後續仍十分想要生育，只好自費於生殖機構完成凍卵，專注抗癌。

國健署 衛福部 補助

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