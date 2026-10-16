快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

聽新聞
0:00 / 0:00

誤吞假牙卡在小腸憩室 小腸鏡夾出

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
患者卡在小腸憩室的假牙，大小約1公分。圖／馬偕醫院提供
患者卡在小腸憩室的假牙，大小約1公分。圖／馬偕醫院提供

一名85歲男性在國外旅遊時，不慎吞下臼齒牙套，由於當下沒有不適，於是返台後再就醫。第一次X光檢查發現假牙停留在腸道深處，醫師評估可先觀察自行糞便排出，於是患者決定「再等等」，兩個月後至馬偕醫院電腦斷層檢查確認，假牙「卡」在小腸憩室內，因假牙有金屬尖銳邊緣，恐造成腸道出血，醫師以單氣囊小腸內視鏡，幫患者「夾」出這顆在肚子裡的假牙。

台灣進入超高齡社會，長者因吞嚥協調、口腔感覺及視力退化，誤吞異物的風險增加。馬偕醫院胃腸科主治醫師廖竟妤提醒，魚刺、雞骨頭、假牙及藥物鋁箔包裝都可能造成消化道損傷，若異物尖銳、卡在食道，或長時間未排出，應盡速就醫評估。

廖竟妤表示，患者呑下的假牙卡在十二指腸第三段憩室內。雖然當時沒有感染、出血或組織壞死，但假牙的金屬尖銳邊緣長期摩擦腸壁，仍可能造成黏膜損傷、出血，甚至穿孔等併發症。由於傳統胃鏡難以抵達病灶位置，決定改以單氣囊小腸內視鏡，搭配螢光透視系統及內視鏡網套取出假牙，全程約15分鐘。患者住院觀察一天後順利出院。

馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，小腸長約5至8公尺，傳統胃鏡及大腸鏡難以完整檢查。單氣囊小腸鏡可深入小腸，進行異物取出、切片、止血及瘜肉切除；膠囊內視鏡則主要用於影像檢查，無法直接治療。

廖竟妤提醒，小型、表面平滑的異物有機會自然排出，但若大於2.5公分的鈍性異物觀察約一周仍未排出時，應就醫評估；魚刺、骨頭等尖銳異物，及鈕扣電池、磁鐵則可能造成嚴重傷害，應盡速就醫，切勿自行等待。

假牙 腸道 馬偕醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

85歲翁不慎吞假牙 卡腸道2個月未排出…醫用「這招」15分鐘成功取出

咳嗽、打噴嚏就漏尿！婦人忍了20年 水凝膠尿道注射助改善尿失禁

秋冬鼻竇炎反覆發作 醫：抗生素治療無效應進一步檢查

坐下就骨折！ 85歲婦連2年接續骨折 醫揭骨鬆骨折5大風險族群

相關新聞

維也納美泉宮樂團12月登台 限量包廂座位開賣

來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra（維也納美泉宮管弦樂團）將於十二月六日首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。隨著演出受到熱烈關注，即日起限量釋出廿席包廂座位，邀請樂迷把握機會，親臨現場感受維也納的優雅與浪漫。

有錢也苦惱…公共藝術 預算難消化

台灣規定公有建物須以造價百分之一設公共藝術，民國一一一年擴及重大公共工程後，根據公共藝術年鑑，公共藝術經費從一一○年至一一三年間共增近三成，年逼近九億元。學者估計，隨著軌道建設等執行，未來公共藝術經費每年恐飆破十五億元，造成相關基層難消化、其他領域卻喊窮的資源失衡窘境。

公共藝術定義擴大 舞蹈、燈光表演均入列

公共藝術預算近年暴增，公共藝術定義隨文化藝術獎助及促進條例施行細則去年修法，首次跳脫平面或立體藝術創作，改為「以公共性為核心」的藝術創作或方案。不少公共藝術相關委員則早引導官方擺脫窠臼，發展各種可能。

各做各的 藝術、工程難相容

台灣公共藝術經費按公有建物及重大公共工程造價提撥，但藝術與工程的預算、執行及甄選單位都不同，造成進度常相扞格、整體景觀難融合等問題。台中綠美圖還曾因建築師考量空間通透等，反對原決選第一的公共藝術作品，市府則在鑑價後撤銷該作品資格，引發原藝術團隊不滿。

調查97%支持移工汰惡機制 勞動部：跨部會合作降低照顧中斷

「對目前勞動部提出或修正的移工政策滿意嗎？」最新調查顯示有近九成不滿意，高達九成七同意建立外籍勞工汰惡機制。勞動部表示，將和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。