誤吞假牙卡在小腸憩室 小腸鏡夾出

一名85歲男性在國外旅遊時，不慎吞下臼齒牙套，由於當下沒有不適，於是返台後再就醫。第一次X光檢查發現假牙停留在腸道深處，醫師評估可先觀察自行糞便排出，於是患者決定「再等等」，兩個月後至馬偕醫院電腦斷層檢查確認，假牙「卡」在小腸憩室內，因假牙有金屬尖銳邊緣，恐造成腸道出血，醫師以單氣囊小腸內視鏡，幫患者「夾」出這顆在肚子裡的假牙。

台灣進入超高齡社會，長者因吞嚥協調、口腔感覺及視力退化，誤吞異物的風險增加。馬偕醫院胃腸科主治醫師廖竟妤提醒，魚刺、雞骨頭、假牙及藥物鋁箔包裝都可能造成消化道損傷，若異物尖銳、卡在食道，或長時間未排出，應盡速就醫評估。

廖竟妤表示，患者呑下的假牙卡在十二指腸第三段憩室內。雖然當時沒有感染、出血或組織壞死，但假牙的金屬尖銳邊緣長期摩擦腸壁，仍可能造成黏膜損傷、出血，甚至穿孔等併發症。由於傳統胃鏡難以抵達病灶位置，決定改以單氣囊小腸內視鏡，搭配螢光透視系統及內視鏡網套取出假牙，全程約15分鐘。患者住院觀察一天後順利出院。

馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，小腸長約5至8公尺，傳統胃鏡及大腸鏡難以完整檢查。單氣囊小腸鏡可深入小腸，進行異物取出、切片、止血及瘜肉切除；膠囊內視鏡則主要用於影像檢查，無法直接治療。

廖竟妤提醒，小型、表面平滑的異物有機會自然排出，但若大於2.5公分的鈍性異物觀察約一周仍未排出時，應就醫評估；魚刺、骨頭等尖銳異物，及鈕扣電池、磁鐵則可能造成嚴重傷害，應盡速就醫，切勿自行等待。