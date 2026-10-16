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制度侷限 癌友凍卵補助 7成人用不到

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣凍卵協會（TEFA）昨公布最新調查，廿五至四十五歲育齡女性受訪者中，逾八成盼解除凍卵補助癌別相關限制規範。聯合報系資料照
台灣凍卵協會（TEFA）昨公布最新調查，廿五至四十五歲育齡女性受訪者中，逾八成盼解除凍卵補助癌別相關限制規範。聯合報系資料照

為挽救少子化頹勢，衛福部去年九月起補助癌友凍卵、凍精等費用，但僅限罹患乳癌、血液癌症病人，且須在同時提供癌症治療及保存生育的醫療院所才能進行。台灣凍卵協會（ＴＥＦＡ）昨公布最新調查，廿五至四十五歲育齡女性受訪者中，高達百分八十五點五盼衛福部解除凍卵補助癌別限制，逾八成認為應取消院所相關限制。

衛福部「醫療性生育保存補助試辦方案」去年九月一日上路，補助十八至四十歲罹患乳癌、血液癌症患者取卵療程、取精處置保存等費用，女性取卵療程每次補助上限七萬元，男性取精處置保存每次補助上限八千元，採實支實付。衛福部原預估首年有六百位癌友受惠，但國健署昨指出，截至今年九月底，僅二一五人通過資格審查，不及目標值一半。

台灣凍卵協會理事長曾琬婷說，我國廿至卅九歲癌症病友每年增加約五一六五人，逾七成因衛福部設定癌別限制，無法取得凍卵補助資源，且衛福部規定癌症治療、生育保存要在同一醫院進行，但參與癌症登記醫院，全國共一九九家，僅卅九家同時設有人工生殖機構，比率僅百分之十九點六，讓許多接受癌症治療病人，失去凍卵機會。

除衛福部，各縣市地方政府也編列經費補助癌友生育保存。曾琬婷指出，地方政府補助政策排除已由衛福部補助的癌別，若癌友要取得凍卵補助，需至衛福部規定同時提供癌症治療及生育保存的醫院，導致部分符合癌別的病人，若治療院所無提供生育保存，將落入灰色地帶，「兩邊補助都拿不到」。

曾琬婷呼籲，衛福部應檢討現行制度侷限，別再以癌別作為補助門檻，改由醫師依個案評估，若認定癌友治療將影響生育功能，就應提供補助，同時，應解除癌症治療與凍卵、凍精須在同醫院所進行的限制，讓癌友依自身需求，選擇最適合資源。

國健署婦幼健康組簡任技正張櫻淳說，試辦計畫推動期間，已由專家會議研議擴大補助對象可行性，研議將「癌症治療將長期影響生育力」作為補助對象的主要條件，將依專家研議結果，評估調整適用範圍，擇日對外公告，也將蒐集參與試辦方案癌友的意見，研議跨院轉介作業及跨機構執行模式。

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