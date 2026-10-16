外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

陳景寧說，外籍看護聘僱制度不應只關注人力引進，更應強化仲介履約責信及勞僱雙方支持系統，包括提升勞僱資訊透明度、建立移工職業適性評估與事前線上面試機制，並由勞動部設置專業人員，提供家庭輔導及支持服務，協助雇主克服語言、文化差異，共同建立照顧計畫，促進移工融入家庭。

外籍看護休假、失聯或無法工作時，重度失能家庭往往面臨照顧空窗。陳景寧指出，政府應編列足夠經費，發展多元「一對多照顧」方案，減輕家庭負擔。由於二○二五年全國約有九十二萬名長照需求人口，其中約廿點七萬人聘僱外籍看護，約占二成三。若以每個聘僱家庭每年約十二萬元喘息服務額度估算，全年所需預算約二四八億元，與政府目前公布廿億元經費存在明顯落差。

陳景寧認為，未來長照挑戰不只是經費不足，更包括照服員人力短缺。政府應務實建立服務優先順序，並推動「多元陪伴照顧計畫」、「互助喘息」等替代方案。