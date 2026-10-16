快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

聽新聞
0:00 / 0:00

外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
中華民國家庭照顧者關懷總會表示，外籍看護人力每年約增加1萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權。記者陳正興／攝影
中華民國家庭照顧者關懷總會表示，外籍看護人力每年約增加1萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權。記者陳正興／攝影

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

陳景寧說，外籍看護聘僱制度不應只關注人力引進，更應強化仲介履約責信及勞僱雙方支持系統，包括提升勞僱資訊透明度、建立移工職業適性評估與事前線上面試機制，並由勞動部設置專業人員，提供家庭輔導及支持服務，協助雇主克服語言、文化差異，共同建立照顧計畫，促進移工融入家庭。

外籍看護休假、失聯或無法工作時，重度失能家庭往往面臨照顧空窗。陳景寧指出，政府應編列足夠經費，發展多元「一對多照顧」方案，減輕家庭負擔。由於二○二五年全國約有九十二萬名長照需求人口，其中約廿點七萬人聘僱外籍看護，約占二成三。若以每個聘僱家庭每年約十二萬元喘息服務額度估算，全年所需預算約二四八億元，與政府目前公布廿億元經費存在明顯落差。

陳景寧認為，未來長照挑戰不只是經費不足，更包括照服員人力短缺。政府應務實建立服務優先順序，並推動「多元陪伴照顧計畫」、「互助喘息」等替代方案。

外籍看護 失能 勞動部 長照 照顧

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

來台5個月卻懷孕6個月！外籍看護無法照料老人 雇主怒：應建替代人力

雇主協會民調九成不滿移工政策 勞動部回應了

雇主協會揭近9成受訪者不滿移工政策 需建立汰惡機制獲最大共識

移工政策爭議多…她陷長照困境現身淚訴 壓力全是雇主扛

相關新聞

維也納美泉宮樂團12月登台 限量包廂座位開賣

來自奧地利的Schönbrunn Palace Orchestra（維也納美泉宮管弦樂團）將於十二月六日首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。隨著演出受到熱烈關注，即日起限量釋出廿席包廂座位，邀請樂迷把握機會，親臨現場感受維也納的優雅與浪漫。

有錢也苦惱…公共藝術 預算難消化

台灣規定公有建物須以造價百分之一設公共藝術，民國一一一年擴及重大公共工程後，根據公共藝術年鑑，公共藝術經費從一一○年至一一三年間共增近三成，年逼近九億元。學者估計，隨著軌道建設等執行，未來公共藝術經費每年恐飆破十五億元，造成相關基層難消化、其他領域卻喊窮的資源失衡窘境。

公共藝術定義擴大 舞蹈、燈光表演均入列

公共藝術預算近年暴增，公共藝術定義隨文化藝術獎助及促進條例施行細則去年修法，首次跳脫平面或立體藝術創作，改為「以公共性為核心」的藝術創作或方案。不少公共藝術相關委員則早引導官方擺脫窠臼，發展各種可能。

各做各的 藝術、工程難相容

台灣公共藝術經費按公有建物及重大公共工程造價提撥，但藝術與工程的預算、執行及甄選單位都不同，造成進度常相扞格、整體景觀難融合等問題。台中綠美圖還曾因建築師考量空間通透等，反對原決選第一的公共藝術作品，市府則在鑑價後撤銷該作品資格，引發原藝術團隊不滿。

調查97%支持移工汰惡機制 勞動部：跨部會合作降低照顧中斷

「對目前勞動部提出或修正的移工政策滿意嗎？」最新調查顯示有近九成不滿意，高達九成七同意建立外籍勞工汰惡機制。勞動部表示，將和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。