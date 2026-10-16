調查97%支持移工汰惡機制 勞動部：跨部會合作降低照顧中斷

「對目前勞動部提出或修正的移工政策滿意嗎？」最新調查顯示有近九成不滿意，高達九成七同意建立外籍勞工汰惡機制。勞動部表示，將和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

雇主協會昨公布由理事長張姮燕研究團隊進行的外籍勞工政策滿意度調查。研究團隊自今年一月十六日至十月十一日，歷時近十個月，採自願填答方式，共蒐集二五三四份有效問卷。

其中核心題目為「對目前勞動部提出或修正的移工政策滿意嗎？」結果顯示，百分之八十九點五回答不滿意或非常不滿意；對家庭類外籍看護制度不滿意為百分之八十五，而高達百分之九十七點六同意建立外籍勞工汰惡機制。

張姮燕表示，失能家庭花錢聘看護，是為了維持生命與照護，政府不能一面允許照護人力流動，一面把空窗期留給家屬自行承擔， 如今沒有完善的源頭管理、汰惡揚善、契約履行與雇主保障機制。

立院經濟委員會昨邀國發會主委葉俊顯業務報告，國民黨立委鄭正鈐質詢指出，根據統計，到今年六月底，台灣共引進移工八十九點五萬人，其中有效聘僱許可移工七十九點五萬人，失聯移工達到九點九萬人，若加上持觀光簽證來台逾期未歸，粗估黑工數量超過十萬人，產業界搶著聘用移工的雇主很多，移工逃逸成本相對較低。

被問到如何處理失聯移工問題，葉俊顯表示，可朝改善工作條件、暢通申訴管道等方式進行，此外，政府也有考慮修法，針對聘用黑工的雇主加重罰則。

勞動部表示，將和衛福部擴大跨部會合作，提供更多公共照顧資源和制度銜接，盡力降低雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

今年結合各產業目的事業主管機關，輔導新開放行業的雇主落實選工、聘僱管理，並跨部會協調建立嚴密的失聯管控機制。目前就業服務法也已規定，外國人因連續曠職三日失去聯繫經廢止聘僱許可後，不得再於中華民國境內工作。