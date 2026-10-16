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制度失能…移工懷孕、逃逸 釀照護空窗

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台灣雇主協會15日公布「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」，結果顯示，近9成不滿意，高達9成7同意建立外籍勞工汰惡機制。示意圖。記者胡經周／攝影
台灣雇主協會15日公布「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」，結果顯示，近9成不滿意，高達9成7同意建立外籍勞工汰惡機制。示意圖。記者胡經周／攝影

台灣因少子女化、超高齡化，以及看護等需求，政府逐步加大引進移工的數量，台灣雇主協會昨公布民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查，有近九成受訪者不滿意。專程北上參加記者會的民眾淚訴，移工懷孕、逃逸造成照護空窗期，家人作息全打亂，壓力全是雇主扛。

曾小姐表示，先前請來照顧中風媽媽的外籍看護，發現對方其實早有身孕，但看護矢口否認，直到要離職了才坦承已懷孕，造成後來沒人照顧的空窗期，仲介說廢聘後還要數月時間才能引進新移工，但仲介費、安定費、勞健保費用等，重新聘僱還要再支付一次，空窗期約三到四個月，政府提供的喘息或長照服務無法滿足，家人生活全被打亂，政策讓外籍看護懷孕都有法律保護，本國受照顧者卻沒保障。

與會的周小姐說，自己的母親高齡失智，不吵不鬧算好照顧，但原本的外籍看護還是決定逃逸打黑工，聘僱外籍看護是為了讓中風、臥床或生活無法自理的家人得到穩定照顧，卻因看護無法繼續履行工作、聘僱轉換程序冗長及替代人力不足，她被迫承擔全天候照護責任，不曉得現行政策究竟是在保障誰的工作權？

漁業代表則表達對「移工零付費、雇主全支付」政策方向的不滿與憂慮，擔心招募成本轉嫁衝擊出海作業、生計與台灣漁業競爭力。

科技業代表黃先生表示，去年自己公司被地方政府通知有成立工會，才知是六名移工組成的，後來開始請假、搞罷工，不但增加管理成本，也造成營運困擾，政府不能只增加雇主義務，卻欠缺公平、迅速且有效的爭議處理機制。

台聯黨主席周倪安昨也指出，台灣確實缺工，但勞動部不應繼續漠視外勞逃逸，以及懷孕來台造成雇主困擾的情形。

不過也有雇主表示，自己聘僱的外籍看護表現非常好，照顧中風父親駕輕就熟，彼此形同家人，但也強調，雖然法定雇主還是家庭本身，但仲介在起初的資料把關和後續違規輔導還是要負起責任，才能讓雇主安心，照顧上也更放心。

移工 懷孕 外籍看護 長照 看護

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