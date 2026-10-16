健康你我他／問AI並遵醫囑 骨折不再惶恐

八月下旬不慎跌倒，右肩撞牆疼痛無力，數日後手臂青紫。就診時，復健科醫師照X光和超音波，結果軟組織沒有太大問題，有骨折可能不需手術，但應由骨科醫師診斷，於是開了轉診單，原因為「Suspected greater tubercle fracture of right humerus」。

骨折？可能要手術？多久能復原？高齡獨居又罹患小兒麻痺的我需持拐杖、助步車而行，這段期間該如何生活？一連串的問題從天而降，我焦慮不已。身邊缺乏具醫療背景的朋友可供諮詢，千頭萬緒下想到AI大師。經由Google翻譯後，轉診病因為「疑似右肱骨大結節骨折」。

AI大師告知，除了手術外，還有保守治療選項：當骨折移位不明顯時，使用吊帶或支具將上肢固定於胸前，保持骨折部位穩定，促進骨骼癒合；可以多吃豆腐、蝦、海帶、雞蛋、蘋果等食物；避免用患側手臂支撐從床上或椅子上起身、傷後六周內避免用患側拿重物；建議就醫時該請教醫師哪些問題。

骨科醫師診斷：因骨折未移位，無需開刀，但三個月內不能負重，且要適時復健，以免肌肉萎縮。

經過這次骨折就醫經驗，我認為患者應掌握分際，該由醫師診斷治療時絕對遵照醫囑；平時諮詢相關疑問與日常生活的提醒則可請教AI大師。