快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

什麼是美股觀察指標？彭博點名台灣這項數據 比美債殖利率更有參考價值

日本歌手第一人！米津玄師宣布12月唱進台北大巨蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

控離岸風電公司剝削移工！在母國簽約月薪4.8萬 來台慘變「時薪100」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
移工團體今控訴世紀能源剝削移工，來台前先在印尼簽署月薪新台幣4萬8000元的勞動契約，來台後卻被換約成為時薪制勞工，時薪僅100多元。圖／勞動部提供
移工團體今控訴世紀能源剝削移工，來台前先在印尼簽署月薪新台幣4萬8000元的勞動契約，來台後卻被換約成為時薪制勞工，時薪僅100多元。圖／勞動部提供

台灣移工聯盟（MENT）、台灣人權促進會等團體，今於勞動部前聯合舉辦記者會揭露，多名履約移工控訴「世紀能源設備股份有限公司」，來台前先在印尼簽署月薪新台幣4萬8000元的勞動契約，來台後卻被換約成為時薪制勞工，時薪僅100多元，痛斥勞動部縱容雇主鑽法律漏洞，讓台灣綠能剝削移工。

MENT今表示，世紀能源的履約人員分別由新加坡謝菲爾德綠能公司及印尼商客鵬達公司引入台灣，由謝菲爾德綠能公司派遣至世紀能源工作的移工，先在印尼簽署月薪台幣4萬8000元的勞動契約，來台後卻被換成時薪約台幣100元的勞動契約。

而由印尼商客鵬達公司派遣至世紀能源工作的移工則是在印尼時即被要求先後簽兩份契約，一份月薪台幣4萬8000元，另一份為時薪8萬印尼盾，約新台幣時薪143元。..客鵬達公司向表示，月薪4萬8000元的合約僅是提供給台灣政府申請入境簽證等聘僱文件所用。

綠能產業背後的剝削現況，勞動部每個月幫雇主鑽漏洞少付1千4百多萬元

MENT指出，攤開謝菲爾德履約移工的勞動契約，依所列薪資條件來試算，移工每月工作26天，平日加班14小時，底薪只有2萬800元，連同獎金及加班費薪資也只有2萬8362元。另外專月平均薪資4萬7971元，以「勞基法」及相同出勤時數往回推算，底薪應有3萬7200元，底薪部份差距高達1萬6400元，整月總薪資差額更高達1萬9620元。

與會團體要求，勞動部應全面調查現以履約人員來台的外國人，是否為「假履約，真聘僱」的履約人員，並通盤檢討修正履約人員制度，嚴防雇主濫用。勞動部也應立即召開協調會，要求移工應被以外專條件續聘並補償移工受損權益。

勞動部回應，為避免類似狀況再次發生，針對雇主申請指派移工來源國的外國人來台履約，必須要額外檢附「履約外國人知悉來台從事專技工作聲明書文件」，以及「國內訂約單位出具之履約外國人合約執行計畫書文件」，以利後續相關查核，防範並杜絕以履約名義規避聘僱管理及勞動法令，保障外國人在台工作權益。

移工 時薪 月薪 離岸風電 印尼 勞動部 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

履約人員疑遭換約降薪 勞團籲勞動部嚴查並檢討制度

雇主協會民調九成不滿移工政策 勞動部回應了

雇主協會揭近9成受訪者不滿移工政策 需建立汰惡機制獲最大共識

來台5個月卻懷孕6個月！外籍看護無法照料老人 雇主怒：應建替代人力

相關新聞

2天取消65班！國光客運道歉：啟動緊急調度、祭招募及路線獎金

國光客運因駕駛人力不足，2天取消65班國道路線班次；公司啟動緊急調度，租遊覽車疏運並祭招募、路線獎金。

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

發燒畏寒不一定是感冒？高中生掛急診驚見「肝膿瘍8公分大」

今年夏季即有不少民眾罹患感冒，彰化縣一名高中學生把發燒、畏寒及嘔吐當作感冒症狀，吃感冒藥沒改善，還發燒到全身發抖，家人連忙帶他到醫院掛急診，檢查出是肝臟膿瘍作祟，需接受4至6周抗生素治療。

餐盒包材微粒傷肝？ 美研究揭機制：結合西化飲食恐更催化器官病變

日常生活隨處可見的塑膠餐具與包裝膜，可能正對人體內臟代謝帶來未知負擔。著名美國科學新聞與研究資訊網站報導，美國德州農工大學攜手奧克拉荷馬大學組成的科研陣容，近期發表前瞻性成果，指出廣泛應用於盛裝容器與防潮淋膜的聚乙烯微粒，進入生物體代謝途徑後，具備誘發肝細胞異常蓄積脂質的病理傾向。

光復3天連假車潮壅塞時段曝光！15地雷路段實施路口封閉、加強取締

今年光復3天連假將至，預估連假車潮自23日下午起陸續出現，觀光車潮於24、25日達高峰，返回工作地車潮則將從25日下午湧現，預測省道包含台9線南迴公路、台61線淡江大橋等15路段易壅塞，為舒緩路況，屆時將實施部分路口封閉等交通管制，並加強違規取締。

72小時挑戰280公里暴風半徑 薔琵颱風下周侵台與否端視「1關鍵」

關島東方海面上的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風薔琵，氣象署今天預估，未來將朝西北西方向移動，且沿途海溫高，有利發展，薔琵有機會發展成中度甚至強烈颱風，下周北轉角度，將決定颱風會不會靠近台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。