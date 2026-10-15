陳界仁設計舞台 王墨林首度獨演寫下劇場墓誌銘

「這戲可以作為我的墓誌銘。」年近八十的台灣小劇場先驅王墨林首度演出獨角戲，集概念、導演與表演於一身，從摯友卓明的記憶重探台灣小劇場歷史，並與貝克特的《克拉普最後的錄音帶》跨越時空呼應，也以此作為對自己劇場人生的一頁回顧。

從1980年代投身台灣小劇場運動，到以創作、評論與行動劇場持續介入社會，王墨林始終站在體制的邊界質問。新作名為《最後的錄音》，舞台上只有一張桌子、兩張椅子。王墨林坐在其中一張，另一張空著的椅子，既是留給已經離世的卓明，也留給那些透過聲音與記憶，重新回到王墨林生命中的各種靈魂。

卓明離世前，王墨林曾錄下兩人的談話，想留住摯友最後的聲音。然而隨著科技設備代代更迭，舊有檔案逐漸難以辨識、讀取，曾被保存的聲音終究消失，記憶彷彿也與不斷更新的媒介失聯。「我知道我在錄音的過程中，有一種想要把他留下來的情感。那個瞬間想起來，仍然既遠又近。」

對王墨林而言，尋找卓明的聲音，不只是追念一位故友，也是重新打開兩人共同走過台灣小劇場的各種路線與爭執。那段無法找回的錄音，牽引出一個世代的理想、行動、差異與失落，也讓《最後的錄音》從私人記憶走向更深的追問：當肉身消逝，什麼能夠真正留下？那些難以完整記錄的藝術實踐，仍未闡明的政治判斷，又該如何進入我們的集體記憶？

這段消失的錄音，也讓王墨林與貝克特筆下《克拉普最後的錄音帶》呼應：年老的克拉普反覆聆聽三十年前的錄音，在過去的聲音裡重新審視與懷疑自己的選擇、欲望與失落；《最後的錄音》裡王墨林從尋找卓明的聲音開始，進入戰後台灣與冷戰世界的殘酷，撬開小劇場的神話，最後也走向對自身生命的回望。

《最後的錄音》戲劇構作汪俊彥指出，王墨林與克拉普最深刻的疊合，正在於「以一個人的意識與精神，直接面對肉體衰老」。王墨林將過去的自己與此刻逐漸衰老的肉身相互映照，所浮現的不只是回憶，更是一種無可迴避的悲愁，但從未停止的力量也始終伴生。

王墨林自述：「《最後的錄音》真正令人不安的，不是將自己呈現在觀眾面前，而是重新召喚三、四十年前的王墨林。」即使作品取材自他的記憶與昔日文章，再度面對時，過去的自己卻已陌生得如同他者，與昔日卓明的生命纏繞，更引出眾多仍在歷史徘徊的幽靈。「我要試著把這東西解開的話，要很撐得住」。

一向以導演和評論者身份挑戰他人的王墨林，這次首次以表演者身分獨自承擔舞台。該劇並由當代藝術家陳界仁擔任舞台設計、黑名單工作室創辦人王明輝擔任音樂設計，與王墨林共同建構一座由身體、聲音與記憶交織而成的劇場，將於10月16至18日在台北表演藝術中心藍盒子演出。