2035年目標達成失智友善台灣888 增強全齡、全病程、全支持的網絡

衛福部今年起推動「失智照護3.0（2026-2035年）」，從醫療、經濟到生活照顧全面升級，促進失智者及時診斷、投入職場與回歸生活，提供全齡、全病程、全支持的網絡，目標2035年達成「失智友善台灣888」。

失智症不只是影響一個人，而是整個家庭的生活。我國2013年起推動國家級失智政策「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」，為亞洲第二個發布國家級失智政策國家。

配合長照3.0提早上路，進一步公布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0（2026-2035年）」。政府目標於2035年達成「失智友善台灣888」，包含失智精準診斷率達8成、失智服務涵蓋率達8成、特定機關（構）或場域人員失智識能率達8成，將透過早期發現、全程照護與社會共同支持。由行政院跨部會共同推動，主要有全齡、全病程及全支持三大方向。

長照司副司長吳希文表示，服務對象擴大至全年齡層失智者，年輕型失智症者除了健康變化外，可能還有更嚴峻的工作轉型與子女養育等挑戰，將強化及早診斷、提供社區預防認知促進服務，延緩疾病進展。

吳希文說，失智者依照病程變化可能需要不同程度的醫療協助、生活照顧及家庭支持，照顧者也面臨多重壓力。政府將持續布建各類失智照護資源，按個案病程提供適切服務，也減輕照顧負擔，以完善失智照護服務體系。此外，協助具工作意願及工作能力年輕型失智者，透過就業連結與職務再設計協助投入職場，回歸社會。

失智者記憶、判斷或溝通困境會造成生活不便，將推動公共服務場域應對失智者服務指引，吳希文說，包含金融、餐飲、交通、藝文等場域；同時持續提升全民失智識能，建立失智友善鄉鎮市區、友善組織，及培訓友善天使，並持續強化金融與安全防護，提升安養信託人數及失智個案協尋尋獲率。

長照司說，未來也將強化特定機關（構）或場域人員失智識能率；加強醫療體系建立追蹤機制，從失智病因精準診斷，到鼓勵失智症相關研究及藥物研發，並研議失智用藥納入健保給付；依失智病程與照顧需求，持續布建多元照護資源；加強失智者安全保護、權益維護及轉介機制，以達成2035失智友善台灣888目標。