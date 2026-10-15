醫院深夜廣播不得已…聽到999、9595、6969醫護飛奔 因為有人需急救

振興醫院最近全面禁止晚間10時至翌日清晨6時院內廣播，半夜呼救「999」取消，在社群被討論，貼文者憂心影響病人救治。但振興表示一有急救病人，立即通知急救小組，絕不影響救治。據了解，國內各大醫院的對全院廣播急救規定不同，台大醫院仍維持全院廣播，不分時段，台北榮總則早已取消深夜全院廣播的規定。

台大醫院表示，病患發生「非預期急救」時，會以全院廣播方式呼叫「9595」，取「救我、救我」諧音，並區分成人及小兒，且會指出事發位置，供鄰近醫護就近趕赴搶救，例如「成人9595，東址1樓大廳」...等，即使深夜也不例外，實施全院廣播，即使情況危急，廣播人員仍語氣平順，並放慢語速，避免造成民眾恐慌。

台北榮總則早已取消深夜全院廣播，北榮副院長李偉強說，該院深夜遇到需要急救病人時，若時間為深夜12時至隔日上午8時，由總機直接通知急診室的值班人員進行搶救，但白天時因急救小組由心臟科、麻醉科醫師負責，他們可能不會待在固定的地點，因而維持「6969」全院廣播。

新光醫院使用「999」作為急救呼叫代號，副院長洪子仁指出，該院只要發生院內病人需急救情況，均會對全院廣播，即使發深夜也不例外，目前尚未取消深夜廣播。據內部監控數據，該院每月999呼叫頻率約4至5次，發生於晚間10時後機率不高，因頻率低，不曾接獲住院病人反應遭打擾，且多數病人認為，緊急情況時呼叫醫護人員就近處理，為搶救性命的必要措施。

長庚醫院指出，長庚設有急救小組作業原則，將醫院畫分成多個急救責任區，每個區域都有24小時運作的急救小組，成員包括醫師、護理師、麻醉科人員以及警衛等，發生緊急況時，會直接找該區的急救小組，多數時候不需廣播。

但若在走廊或大廳等公共區域、非住院病人或是訪客的緊急狀況，才會進行代號「999」的全院廣播，沒有時間限制，目前並未接獲病人反應廣播打擾到休息。長庚醫院強調，病人急救是第一優先的事情，一定會確保病人獲得照顧。

三總醫院急救代號為「99」，當院內有病人或民眾，發生呼吸心跳驟停、暈倒等情況時，院方會以全院廣播呼叫急救編組「99小組」趕赴現場施救，且廣播採全天進行，即使深夜也不暫停。