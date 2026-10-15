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國泰打造全時智能守護心臟科病房 為心律不整高風險病人建構數位防線

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國泰醫院承接經濟部產發署計畫，建置「全時智能守護心臟科病房」，今舉行揭牌儀式。產發署組長翁谷松（左五）、金屬中心副執行長武威宏（左四）、國泰醫院院長簡志誠（右五+、副院長李興中（右四）、林朝祥（右三）共同參與。圖／國泰醫院提供
國泰醫院承接經濟部產發署計畫，建置「全時智能守護心臟科病房」，今舉行揭牌儀式。產發署組長翁谷松（左五）、金屬中心副執行長武威宏（左四）、國泰醫院院長簡志誠（右五+、副院長李興中（右四）、林朝祥（右三）共同參與。圖／國泰醫院提供

心血管病人的病情變化，可能發生短短幾分鐘甚至幾秒鐘，國泰醫院建置「全時智能守護心臟科病房」，透過穿戴式心電圖貼片及連續血壓監測系統，打破傳統定時巡房點狀監測的限制，可連續性生理監測與即時警示心律異常，有助提升心律不整病人照護品質。

國泰醫院心血管中心部主任黃啟宏指出，心血管住院病人胸前常需黏貼多條導線與監測儀器，如廁或翻身極易拉扯脫落，而醫護人員每隔數小時定時巡房進行血壓、心跳等生理量測，兩次量測間的空檔，若病人發生急性狀況或數據變化，往往第一時間較難以察覺。

尤其心臟病房病人半夜如廁或下床時，因體內自律神經劇烈切換、姿態性低血壓及如廁時的努責現象，即人在用力時憋氣，使胸腔和腹腔內壓力大幅上升，因而改變血壓和心跳的生理反應，無預警觸發致命性心律不整，進而引發心因性休克或猝死，顯見心律不整高風險病人照護的重要。

國泰醫院承接經濟部產業發展署「醫療器材產業發展與跨域整合推動計畫」，在財團法人金屬工業研究發展中心媒合下，建置「全時智能守護心臟科病房」，具備連續性監測、異常即時警示系統及數據自動上傳以減輕醫護行政負擔等優勢。

國泰醫院AI中心主任洪錫全指出，病房採用輕量穿戴式心電圖貼片，取代傳統沉重纏繞的訊號導線，病人可自主翻身、如廁與下床復健，告別管線束縛。心電訊號透過無線傳輸至護理站儀表板，搭配心律異常分析與警示功能，可辨識心房顫動、心室頻脈等特定心律異常並發出警示，達到24小時連續監控。

洪錫全指出，病房同步導入非侵入式連續血壓量測系統，利用指夾式感測器連續監測血壓，定時更新測量結果並呈現血壓變化趨勢，減少傳統間歇式血壓量測反覆充氣造成的干擾，有助醫療團隊即時察覺血壓驟降等變化。

床側生理量測設備透過系統介接，量測資料可上傳院內病歷系統，減少人工抄寫與資料轉錄所需時間。若遇有急性狀況，醫師亦可利用手持式無線超音波於病床邊快速取得即時超音波影像，輔助臨床評估與後續處置。

台灣正式邁入超高齡社會，人口結構高齡化，合併多重慢性病病人增加，導致臨床住院需求與病情複雜度日益加劇。國泰醫院「全時智能守護心臟科病房」透過產官醫研合作，為心律不整高風險病人構築「數位防線」，更兼顧病人活動尊嚴與提升照護安全。

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