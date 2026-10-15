聽新聞
0:00 / 0:00

以為只是變老？74歲嬤「衰弱症」上身靠這招逆轉 醫揭4大警訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總高齡醫學中心和頤康全日生活學苑提醒，為家中長輩衰弱檢測，及早介入，逆轉衰弱。圖／台中榮總提供
台中榮總高齡醫學中心和頤康全日生活學苑提醒，為家中長輩衰弱檢測，及早介入，逆轉衰弱。圖／台中榮總提供

74歲黃姓婦人沒有慢性病，一次跌倒骨折後，總覺得體力不佳，就醫發現是衰弱症，經參加台中榮總「頤康全日生活學苑」訓練1年後，肌肉量提升至6.2公斤，3公尺折返走進步至5.96秒，成功逆轉肌少症、降低跌倒風險，現在常常出門爬山、運動，活力十足。

台中榮總高齡醫學中心醫師沈佩誼指出，長輩講話重複、走路變慢、起身困難常被視為正常老化，但其實有可能是「衰弱症」與「肌少症」早期警訊。常見警訊包括1年內體重無故減輕3公斤或5%以上、走路變慢、起身吃力、容易疲倦，若情況明顯，建議及早就醫評估。

台中榮總指出，根據內政部2025年統計，國人平均壽命達81.27歲，健康餘命卻僅72.86歲，換句話說，國人一生中平均有8.4年處於疾病、失能或臥床的狀態。

台中榮總高齡醫學中心今年至社區為698名長者完成「ICOPE長者整合性功能評估」，結果顯示近4成4長者認知功能異常、逾3成5行動能力亮紅燈。

台中榮總高齡醫學中心主任林時逸表示，衰弱可能導致失能，及早檢查，有助發現退化風險，透過規則運動、營養介入，預防衰弱與失能，能保持自我照顧功能及維持身體健康。

衰弱症與失能最大的不同，在於仍有機會挽回，關鍵是不必等到失能才復健，而是及早「復能」。台中榮總去年開設衰弱特診，至今年8月累計服務逾600名長者，並推出「頤康全日生活學苑」協助長者逆轉衰弱做訓練，透過規律運動、手作課程和團體活動等等，幫助長者找回身體功能。

沈佩誼指出，返鄉探視送禮，不如透過「國健署長者量六力」官方LINE為長輩檢測，關注長輩的身體功能變化；如有異常，陪同長輩就醫衛教、連結社區據點與長照中心，及早「復能」逆轉衰弱；黃姓婦人非特例，只要及早發現並持續運動，多數長輩都做得到。

醫師沈佩誼指出，透過ICOPE篩檢看到長者身體功能風險，有機會在失能前介入逆轉。圖／台中榮總提供
醫師沈佩誼指出，透過ICOPE篩檢看到長者身體功能風險，有機會在失能前介入逆轉。圖／台中榮總提供

中榮高齡醫學中心帶領長輩做伸展運動。圖／台中榮總提供
中榮高齡醫學中心帶領長輩做伸展運動。圖／台中榮總提供

台中榮總高齡醫學中心走訪社區為長輩做ICOPE行動力的檢測。圖／台中榮總提供
台中榮總高齡醫學中心走訪社區為長輩做ICOPE行動力的檢測。圖／台中榮總提供

老化 台中榮總 肌少症

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

身高縮水4公分恐是骨鬆警訊 醫破迷思：大骨湯補鈣效果有限

國健署下修免費成人健檢至30歲！年輕族群僅13%受檢 三高異常者竟有3成

獨居老人照顧升級 衛福部擴大送餐服務至7萬人、2年訪查70萬人

新竹馬偕深耕失智共照與長照服務 長者從抗拒出門變重拾生活

相關新聞

制度侷限…癌友凍卵補助 7成人用不到

為挽救少子化頹勢，衛福部去年九月起補助癌友凍卵、凍精等費用，但僅限罹患乳癌、血液癌症病人，且須在同時提供癌症治療及保存生育的醫療院所才能進行。台灣凍卵協會（ＴＥＦＡ）昨公布最新調查，廿五至四十五歲育齡女性受訪者中，高達百分八十五點五盼衛福部解除凍卵補助癌別限制，逾八成認為應取消院所相關限制。

人力不足 國光客運2天無預警取消65班

國光客運繼九月發生國五宜蘭路線八名駕駛請假，導致班次無預警取消後，最近兩天又無故取消六十五班次，引發旅客不滿。交通部公路局表示，將依法舉發，最高可處九萬元罰鍰；國光客運昨向乘客致上最深歉意，強調已啟動緊急調度與改善措施，另也祭出招募及路線獎金，希望盡快解決缺員問題。

準「薔琵」可望挑戰強颱！粉專估下周四後逼近日本 不排除威脅台灣

熱帶性低氣壓TD33號，有發展為輕度颱風薔琵的趨勢。根據中央氣象署最新資料顯示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在威克島西南方1190公里之處（鵝鑾鼻東方4400公里之處），以每小時15轉22公里速度，向西北西轉西進行。

外籍看護聘僱權 家總籲重度失能家庭優先

國人近年不滿外籍看護逃逸、懷孕導致照護空窗期等。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，外籍看護人力每年約增加一萬人，但仍不足，政府應優先保障重度失能家庭的聘僱權，避免重度失能家庭因人力競爭而面臨聘僱困難。且應強化一對多的照顧模式，鼓勵中度失能者出門，將人力留給重度使用。

發燒畏寒不一定是感冒？高中生掛急診驚見「肝膿瘍8公分大」

今年夏季即有不少民眾罹患感冒，彰化縣一名高中學生把發燒、畏寒及嘔吐當作感冒症狀，吃感冒藥沒改善，還發燒到全身發抖，家人連忙帶他到醫院掛急診，檢查出是肝臟膿瘍作祟，需接受4至6周抗生素治療。

洋芋片骨灰罐！品客萬聖節推獵奇企劃 簽誓約抽特製骨灰罈

知名洋芋片品牌「品客」（Pringles）再度顛覆大眾想像！有網友在Dcard分享，為迎接即將到來的萬聖節，品客推出一項名為「Once You Drop」的破天荒獵奇行銷活動，公開徵求鐵粉簽署數位誓約，承諾身故後願意將骨灰安放在品客經典圓柱罐造型的特製骨灰罈中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。