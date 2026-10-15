以為只是變老？74歲嬤「衰弱症」上身靠這招逆轉 醫揭4大警訊

74歲黃姓婦人沒有慢性病，一次跌倒骨折後，總覺得體力不佳，就醫發現是衰弱症，經參加台中榮總「頤康全日生活學苑」訓練1年後，肌肉量提升至6.2公斤，3公尺折返走進步至5.96秒，成功逆轉肌少症、降低跌倒風險，現在常常出門爬山、運動，活力十足。

台中榮總高齡醫學中心醫師沈佩誼指出，長輩講話重複、走路變慢、起身困難常被視為正常老化，但其實有可能是「衰弱症」與「肌少症」早期警訊。常見警訊包括1年內體重無故減輕3公斤或5%以上、走路變慢、起身吃力、容易疲倦，若情況明顯，建議及早就醫評估。

台中榮總指出，根據內政部2025年統計，國人平均壽命達81.27歲，健康餘命卻僅72.86歲，換句話說，國人一生中平均有8.4年處於疾病、失能或臥床的狀態。

台中榮總高齡醫學中心今年至社區為698名長者完成「ICOPE長者整合性功能評估」，結果顯示近4成4長者認知功能異常、逾3成5行動能力亮紅燈。

台中榮總高齡醫學中心主任林時逸表示，衰弱可能導致失能，及早檢查，有助發現退化風險，透過規則運動、營養介入，預防衰弱與失能，能保持自我照顧功能及維持身體健康。

衰弱症與失能最大的不同，在於仍有機會挽回，關鍵是不必等到失能才復健，而是及早「復能」。台中榮總去年開設衰弱特診，至今年8月累計服務逾600名長者，並推出「頤康全日生活學苑」協助長者逆轉衰弱做訓練，透過規律運動、手作課程和團體活動等等，幫助長者找回身體功能。

沈佩誼指出，返鄉探視送禮，不如透過「國健署長者量六力」官方LINE為長輩檢測，關注長輩的身體功能變化；如有異常，陪同長輩就醫衛教、連結社區據點與長照中心，及早「復能」逆轉衰弱；黃姓婦人非特例，只要及早發現並持續運動，多數長輩都做得到。

醫師沈佩誼指出，透過ICOPE篩檢看到長者身體功能風險，有機會在失能前介入逆轉。圖／台中榮總提供

中榮高齡醫學中心帶領長輩做伸展運動。圖／台中榮總提供