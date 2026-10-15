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餐盒包材微粒傷肝？ 美研究揭機制：結合西化飲食恐更催化器官病變

聯合新聞網／ 綜合報導
日常生活隨處可見的塑膠餐具與包裝膜，可能正對人體內臟代謝帶來未知負擔。示意圖／ingimage
日常生活隨處可見的塑膠餐具與包裝膜，可能正對人體內臟代謝帶來未知負擔。示意圖／ingimage

日常生活隨處可見的塑膠餐具與包裝膜，可能正對人體內臟代謝帶來未知負擔。著名美國科學新聞與研究資訊網站<ScienceDaily>報導，美國德州農工大學攜手奧克拉荷馬大學組成的科研陣容，近期發表前瞻性成果，指出廣泛應用於盛裝容器與防潮淋膜的聚乙烯微粒，進入生物體代謝途徑後，具備誘發肝細胞異常蓄積脂質的病理傾向。這項突破性進展，將過去多聚焦於呼吸道或消化道屏障的微粒毒物學評估，正式延伸至腹腔深層的關鍵解毒系統。

作為目前工業界流通最廣的合成聚合物，聚乙烯長期存在於各類即食容器之中，微小顆粒早已廣泛散布於生態水質與生物檢體。研究人員在對照試驗中發現，即使未攝取過量熱量，單純接觸該類微粒即可偵測到肝臟代謝異狀；更值得警惕的是，若受試對象同時攝取富含飽和油質與單醣的西式餐點，兩者交互作用將產生劇烈加乘效應，使肝臟組織的發炎反應與脂肪化現象呈倍數激增，加速整體病程走向重度代償失調。

為了在細胞立體空間中找出致病路徑，學術團隊運用先進的空間轉錄組學手段，即時追蹤病變微環境中的基因異動。數據顯示，塑膠微細異物侵入後，會強力刺激主導肝臟脂肪代謝的PPAR-alpha蛋白質，同時抑制負責內臟組織修復的ANXA2防禦基因運作；這意味著微粒不僅在物理層面堆積，更從分子層級破壞了臟器自我調節與癒合的防護網，導致組織持續承受壓力而難以自癒。

有鑑於初步數據所揭示的病理破壞力，該團隊正著手規畫追蹤試驗，重點鎖定微粒長年累積是否會推動病況跨越臨界點、演變成永久性的實質纖維化結疤，並探討藉由控制PPAR-alpha阻斷發炎途徑的可行性。學者亦審慎強調，目前的致病關聯仍立足於微觀生物學與實驗模型驗證，一般大眾在真實餐飲情境下的實際攝入量與臨床轉化率，仍需仰賴更大規模的人體流行病學數據進行交叉檢驗。

塑膠微粒 脂肪肝

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