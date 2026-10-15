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發燒畏寒不一定是感冒？高中生掛急診驚見「肝膿瘍8公分大」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉探視治療肝濃瘍的林姓學生。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉探視治療肝濃瘍的林姓學生。記者簡慧珍／攝影

今年夏季即有不少民眾罹患感冒，彰化縣一名高中學生把發燒、畏寒及嘔吐當作感冒症狀，吃感冒藥沒改善，還發燒到全身發抖，家人連忙帶他到醫院掛急診，檢查出是肝臟膿瘍作祟，需接受4至6周抗生素治療。

林姓高中生告訴醫護，發病初期連續2至3天沒食欲，接著發燒、畏寒、嘔吐，原以為是一般感冒，到診所檢查並非流感，但打點滴、吃藥都沒改善，身體愈來愈不舒服，全身發燙還發抖，沒想到是肝臟出問題。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今表示，肝膿瘍好發於50歲以上中老年人，糖尿病患者更是高風險族群，兒童及青少年不常見，林姓學生的發炎指數CRP（C-反應蛋白，正常值0.5 mg/dL）高達29 mg/dL，顯示體內有明顯發炎反應，而血液培養出克雷伯氏菌（Klebsiella），即安排他接受腹部超音波及電腦斷層掃描，檢查出肝臟約8公分大的膿瘍，立刻做超音波導引經皮穿肝膿瘍引流術，後續須接受4至6周抗生素治療。

馬瑞杉指出，肝膿瘍就是肝臟受到細菌感染，局部組織發炎、壞死，形成充滿膿液的膿包，早年肝膿瘍的致死率高達5成，如今有抗生素與超音波導引引流技術，死亡率已降至約8%，疾病初期症狀可能不明顯，等到膿瘍逐漸變大，才陸續出現發燒、畏寒、倦怠、食慾不振及腹痛等症狀，但若未及時治療，膿瘍仍可能破裂，引發腹膜炎，感染也可能擴散至胸腔或心包膜，甚至造成菌血症、敗血症，嚴重時危及生命。

馬瑞杉表示，台灣引發肝膿瘍的重要致病菌為克雷伯氏菌，國外成人多由大腸桿菌引發、兒童多由金黃色葡萄球菌引發，菌種不太一樣；血糖控制不佳的患者易感染克雷伯氏菌，因此台灣肝膿瘍患者約三分之一是糖尿病患者，但林姓學生案例值得注意，兒童及青少年若出現持續高燒、畏寒、嘔吐等症狀，同樣不能掉以輕心。

感冒 發燒 高中生 急診

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