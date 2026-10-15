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每天一早就好累？日網熱議「晨間減法」 起床後先別急著做這件事

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
瞬熱開飲機滿足日常飲水需求。圖／486團購提供
瞬熱開飲機滿足日常飲水需求。圖／486團購提供

早上起床，明明睡了一晚卻還是覺得疲憊？不少上班族習慣鬧鐘一響就查看手機，急著掌握訊息、安排工作或是瀏覽社群動態，讓一天從忙亂中開始。近期日本興起「晨間減法」，鼓勵人們減少起床後立即滑手機、反覆糾結昨日煩惱等習慣，不必一早就把行程排得滿滿，而是透過簡單的生活調整，為自己留下一點喘息空間。

想讓早晨過得更從容，不妨先從喝一杯溫水、簡單伸展身體開始，不必刻意設定複雜的晨間儀式。若連準備飲品都想省去繁瑣步驟，具備瞬熱功能的開飲機便能派上用場，依照飲用需求快速提供不同水溫，無論是日常飲水或沖泡茶咖啡，都能減少等待煮水的時間，讓簡單的生活習慣更容易持續。

生活達人486先生舉例，像是GPLUS淨萃飲具備3秒速熱設計，搭配獨特萃取倉與分離式淨水壺，方便日常飲水及茶咖啡沖泡；另一款冰溫熱RO逆滲透瞬熱開飲機則提供多段水溫選擇、定量取水及RO逆滲透過濾設計，適合有不同飲水需求的家庭。消費者可依照日常使用習慣和居家空間選擇合適的機型，讓晨間準備飲品更加便利。

除了簡化飲水流程，也可以把短時間的居家活動納入早晨安排。沒有固定運動習慣的人，不必一開始就要求自己完成高強度訓練，可以先從幾分鐘的肩頸伸展、簡單瑜伽或在家走動開始；若希望在家運動，也能依照空間與體能需求，選擇瑜伽墊、健走機或超慢跑機等器材，逐步建立適合自己的活動節奏。

486先生提醒，晨間減法並不是要求自己更自律，而是減少不必要的干擾與繁瑣步驟。從起床後暫緩查看手機、喝一杯溫水，到花幾分鐘活動身體，都不需要額外投入太多時間。與其一早就急著追趕行程，不如從每天做得到的小改變開始，讓早晨少一點忙亂，多一點自己的空間。

瞬熱開飲機提供多段水溫選擇，方便沖泡不同飲品。圖／486團購提供
瞬熱開飲機提供多段水溫選擇，方便沖泡不同飲品。圖／486團購提供

可摺疊收納的智跑健走機，讓居家運動更便利。圖／486團購提供
可摺疊收納的智跑健走機，讓居家運動更便利。圖／486團購提供

晨起喝杯溫開水，從簡單的日常習慣做起。圖／486團購提供
晨起喝杯溫開水，從簡單的日常習慣做起。圖／486團購提供

疲憊 滑手機 社群 上班族 日本

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