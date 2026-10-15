專為視障量身電影《超人再起》導演曲全立：面對逆境也能勇敢站起來

今天為年度國際盲人節，全台首部專為視障朋友量身打造，並登上大銀幕的口述影像紀錄片電影《超人再起》，今於台北微風影城舉辦首映暨記者會，超過70位視障人士及陪伴者出席，現場座無虛席。

《超人再起》由台灣第一位3D立體實拍導演曲全立執導，記錄了多位「台灣超人」面對生命逆境與希望的電影。曲全立表示，你看不見不代表你沒有光，那道光一直都在心裡，希望透過這部電影，陪伴把它重新點亮。

《超人再起》片中，亞洲帕拉跳遠紀錄國手楊川輝、榮獲總統教育獎的音樂小太陽周軒瑋2位盲人主角，以及全台首位視障醫師蘇建銘等人，今也親自登台分享跨越逆境的生命歷程。

目前全台約有4萬名視障人士，為了創造真正的無障礙同理體驗，曲全立打破慣例，重新製作包含專業口述腳本、專業配音與5.1聲道無障礙重新混音的完整母帶，直接將口述影像旁白嵌入戲院DCP規格中。

今現場放映時，觀眾全程免戴耳機，音響同步廣播口述音軌，讓視障朋友細膩感受主角的面容變化與環境氛圍，明眼陪伴者也能同步聆聽，讓彼此真正共享同一場電影。

曲全立表示，希望透過《超人再起》的故事，讓每位參與者知道，面對困難的人不只有自己，電影裡每一位「超人」不論是先天或是後天，也曾經失去、跌倒、受傷、面對逆境，卻依然選擇站起來，希望電影結束時，每人心裡多一點力量，「原來，我也可以是自己的超人。」

該團隊後續將持續推進全台巡迴專場，致力於1年內能與各縣市政府與相關單位合作，邀請共1萬人走進電影院共享《超人再起》。