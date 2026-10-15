天使翅膀募款餐會17日登場 盼助43校偏鄉學童

看見偏鄉孩子家庭經濟困難、學習資源匱乏的需求，「展開天使的翅膀」慈善募款音樂餐會17日登場，主辦單位表示，將為43所偏鄉小學募款，目標新台幣640萬元，幫助偏鄉學童。

20年前，衛理公會大直衛理堂看見偏鄉孩子面臨家庭經濟困難、學習資源匱乏以及放學後缺乏陪伴與穩定學習環境的困境，發起第1屆慈善音樂會幫助偏鄉孩童，今年慈善募款音樂會將邁入第20年。

主辦單位中華基督教衛理公會今天表示，20年來愛不間斷，至今累計募集善款已突破5928萬元，實際投入偏鄉教育與學童關懷的金額5145萬元，20年來總計幫助超過542校次、逾1萬3700名偏鄉弱勢孩童。

中華基督教衛理公會表示，今年「展開天使的翅膀」慈善募款音樂餐會將於17日晚間6時30分在台北典華飯店花田好事廳舉行，以「展翅二十載．護幼偏鄉行」作為活動主題，將為43所偏鄉小學募款，目標640萬元。

大直衛理堂主任牧師王先緻指出，這屆募款餐會所得專款專用，支持偏鄉學校的課後輔導計畫，募款餐會也邀請屏東縣新南國小學童演出客家舞獅，期待有更多愛心人士共襄盛舉，使偏鄉學童的學習有更堅實的幫助。