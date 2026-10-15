從故宮名畫到寶可夢 2026台北世界郵展從方寸看世界

台北2026世界郵展11月20日至25日將在世貿一館登場，此次展覽以「創新∞永續」為主題，展出約2000框國內外集郵展品，邀請民眾從故宮典藏名畫到人氣角色寶可夢，走進方寸間世界。

台北2026世界郵展由中華郵政與中華集郵團體聯合會，獲得國際集郵聯合會（FIP）授權舉辦，2026年適逢中華郵政130週年，這次展場將融入郵政意象與國際元素，結合數位科技及綠色永續概念，並規劃約100個攤位，讓各國郵政單位、國內外郵商及集郵刊物出版商交流，呈現集郵文化的多元面貌。

中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安表示，這次展覽以「創新∞永續」為主題，邀集超過90個國家及地區的郵政代表、集郵組織與集郵人士參與，展出約2000框國內外珍貴集郵展品，免費邀請民眾從故宮典藏名畫到人氣角色寶可夢，一步步走進方寸之間的多彩世界，從小小郵票開始，串聯藝術、歷史與流行文化。

為讓不同世代都能找到感興趣的收藏主題，中華郵政規劃，將配合展期推出特色郵品，除發行世界郵展紀念郵票，還有以國立故宮博物院典藏、清代沈振麟「貓竹圖」為題材，推出的「貓竹樂平安」郵票小全張。

另外還有以寶可夢集換式卡牌遊戲為主題，推出寶可夢郵票小全張，盼透過古典藝術與流行文化，吸引更多民眾接觸集郵。

陳友安指出，集郵入門可以從興趣出發，年輕人不必一開始就具備專業知識，他舉例，喜歡Hello Kitty等人氣角色，就能從相關主題郵票開始收藏，再逐步認識郵票的設計、文化與收藏價值。

陳友安說，集郵不只是蒐集郵票，也是透過個人喜好連結文化與生活，找到一枚自己喜歡的郵票，就可能開啟探索不同國家、歷史與藝術的旅程，從收藏過程中發掘樂趣。

除了藝術與人氣角色，這次郵展也將呈現郵票所承載的歷史記憶，郵文聯誼會會長何輝慶表示，展出的北越郵票中，部分印有政治標語，或以對美軍作戰、擊落軍機等為設計題材，反映特定時期的政治環境與歷史背景，提供民眾理解歷史的另一種視角。

何輝慶指出，郵票不僅是郵政用品，也是觀察一個國家政治、社會與文化發展的窗口，他提到，透過郵票上的人物、圖像與文字，可以看見不同時代的社會關注與國家敘事，讓集郵兼具收藏樂趣與知識探索的意義。

中華郵政表示，本屆世界郵展兼具國際交流、集郵推廣及慶祝130週年的意義，希望透過多元展品、特色郵品與展場設計，讓更多年輕族群及一般民眾認識集郵，感受郵票記錄時代、傳遞文化的魅力。

「台北2026世界郵展」展期共6天，11月20日開幕日開放時間為上午11時至下午6時，11月25日閉幕日展至下午5時，其餘日期依展覽公告開放；展覽免費參觀，歡迎集郵愛好者及一般民眾前往，從一枚枚郵票探索世界。